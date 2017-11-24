Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104539
ALTIN
163.359
DOLAR
3.9376
STERLİN
5.2537
EURO
4.6999
Galatasaray'ın konuğu Aytemiz Alanyaspor
Galatasaray'ın konuğu Aytemiz Alanyaspor
Atiker Konyaspor sahasında Marsilya ile berabere kaldı
Atiker Konyaspor sahasında Marsilya ile...
Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'a 91-83 mağlup oldu
Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'a 91-83...
Hierro İspanya Milli Takımı'nın sportif direktörü oldu
Hierro İspanya Milli Takımı'nın sportif...
FIFA Başkanı Infantino: Türkiye 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na çok iyi ev sahibi olur
FIFA Başkanı Infantino: Türkiye 2024...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: Madencilikte yeni bir model hayata geçirilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "Madenlerin, yurt dışına gönderilerek işlenmiş ürünün yüksek fiyatlarla Türkiye'ye döndüğü sistemi tersine çevirecek yeni bir ihale ve işletme modeli hayata geçirilecek." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: Madencilikte yeni bir model hayata geçirilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "Madenlerin, yurt dışına gönderilerek işlenmiş ürünün yüksek fiyatlarla Türkiye'ye döndüğü sistemi tersine çevirecek yeni bir ihale ve işletme modeli hayata geçirilecek." dedi.

24 Kasım 2017 Cuma 16:43
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: Madencilikte yeni bir model hayata geçirilecek

ANTALYA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Serik ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen "Hayatımız Maden" başlıklı Madencilik Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada sözlerine, büyük Türkiye'ye insan kaynağı noktasında çok kıymetli bireyler yetiştirmek için ömürlerini adayan Öğretmenlerin Günü'nü kutlayarak başladı.

Enerjinin her alanında yaşanacak değişim ve dönüşümün en önemli meselelerin başında geldiğini, bu bilinçle adımlar attıklarını belirten Albayrak, bu kapsamda Milli Enerji ve Maden Politikası Strateji Vizyon Belgesi'ni tüm kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlattı.

Albayrak, yerli kaynakların enerji portföyüne daha fazla dahil olduğunu, dışa bağımlı olunan kaynakları daha kolay yönetilebilir bir noktaya getirecekleri çok boyutlu bir politikayı adım adım hayata geçirmeye başladıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Enerji ve madende ithal bağımlılık sarmalından kurtulmak için artık çeşitli alanlarda eş güdümlü politikalar uygulamaya başladık. Bu noktada önemli olan sadece ve sadece bir madende ne kadar rezerve sahip olduğunuz değil, bu rezervleri işleyecek ve bunları değer zinciri katarak dönüştürecek ve sürdürülebilir bir sisteme sahip olmak. Bugüne kadar Türkiye'de çıkarılan madenlerin, yurt dışına gönderilerek işlenmiş ürünün yüksek fiyatlarla Türkiye'ye geri döndüğü bir eko sistem vardı. Birçok alanda bunu görüyorduk. Artık teknolojik altyapı eksikliğinden kaynaklanan bu durumun tersine çevrilebilmesi için yeni bir ihale ve işletme modeli yıl sonu itibarıyla hayata geçirilecek. Ülkemizde çıkarılan madenler stratejik ve nadir bulunan, katma değeri yüksek. İthalata bağımlı olduğumuz alanlardaki birçok maden bundan sonra inşallah Türkiye'de işlenecek. İşte bu nedenle maden politikalarımızın esas temelinde Türkiye'yi ham madde üretip satan değil, artık ileri teknolojiyle dünya pazarlarında katma değerli yüksek ürünler üreten söz sahibi bir ülke noktasına getirmektir."

"İthalata yılda 11 milyar dolar"

Türkiye'nin yıllık maden ithalatının 11 milyar doları bulduğunu anlatan Bakan Albayrak, "Yerli üretimi destekleyerek bu alanda artık ciddi bir hareketlilik meydana getirmek zorundayız. 11 milyar dolar yurt dışına giderken, bu alandaki ihracat rakamımız 15 milyarlar düzeyinde. Hedefimiz hayal değil, bu alanda hem ithalatı düşürüp hem de ihracatı artıracağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, madencilik sektörüyle yapılan toplantılarda kendilerine iletilen konuların başında gelen bürokrasinin azaltılmasına ilişkin talepler konusunda önemli adımlar atıldığını da aktararak, "Bununla alakalı MİGEM'i daha etkin ve verimli bir organizasyon yapısına kavuşturmak için performans odaklı, şeffaf, süratli ve öngörülebilir bir anlayışla yeniden düzenlemeye başladık." diye konuştu.

Albayrak, yıl sonuna kadar bin 500 maden sahasının ihalesini bitireceklerini de sözlerine ekledi.

Muhabir: Süleyman Elçin

Anahtar Kelimeler:
AntalyaEkonomiEnerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat AlbayrakMadenMaden çalıştayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan Başbakanı Çipras'tan AB'ye Almanya eleştirisi
Yunanistan Başbakanı Çipras'tan AB'ye Almanya eleştirisi
Hakkari'de özel güvenlik bölgesi uygulaması
Hakkari'de özel güvenlik bölgesi uygulaması
Sığınmacılar için 'Avrupa'nın Akdeniz sınırı en ölümcül bölge'
Sığınmacılar için 'Avrupa'nın Akdeniz sınırı en ölümcül bölge'
Dünyanın ilk vatandaş robotu Sophia, aile kurmak istiyor
Dünyanın ilk vatandaş robotu Sophia, aile kurmak istiyor
İBB Başkanı Uysal: İETT'de yeni bir arkadaşımızı görevlendireceğiz
İBB Başkanı Uysal: İETT'de yeni bir arkadaşımızı görevlendireceğiz
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: İthal eti hiç kimse, ben de başta olmak üzere istemiyor
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: İthal eti hiç kimse, ben de başta olmak üzere istemiyor
Eskişehir'de FETÖ şüphelisi teğmen gözaltına alındı
Eskişehir'de FETÖ şüphelisi teğmen gözaltına alındı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından banner: 'Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir'
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından banner: 'Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir'

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim