Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: Madencilikte yeni bir model hayata geçirilecek

ANTALYA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Serik ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen "Hayatımız Maden" başlıklı Madencilik Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada sözlerine, büyük Türkiye'ye insan kaynağı noktasında çok kıymetli bireyler yetiştirmek için ömürlerini adayan Öğretmenlerin Günü'nü kutlayarak başladı.
Enerjinin her alanında yaşanacak değişim ve dönüşümün en önemli meselelerin başında geldiğini, bu bilinçle adımlar attıklarını belirten Albayrak, bu kapsamda Milli Enerji ve Maden Politikası Strateji Vizyon Belgesi'ni tüm kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlattı.
Albayrak, yerli kaynakların enerji portföyüne daha fazla dahil olduğunu, dışa bağımlı olunan kaynakları daha kolay yönetilebilir bir noktaya getirecekleri çok boyutlu bir politikayı adım adım hayata geçirmeye başladıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:
Türkiye'nin yıllık maden ithalatının 11 milyar doları bulduğunu anlatan Bakan Albayrak, "Yerli üretimi destekleyerek bu alanda artık ciddi bir hareketlilik meydana getirmek zorundayız. 11 milyar dolar yurt dışına giderken, bu alandaki ihracat rakamımız 15 milyarlar düzeyinde. Hedefimiz hayal değil, bu alanda hem ithalatı düşürüp hem de ihracatı artıracağız." ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak, madencilik sektörüyle yapılan toplantılarda kendilerine iletilen konuların başında gelen bürokrasinin azaltılmasına ilişkin talepler konusunda önemli adımlar atıldığını da aktararak, "Bununla alakalı MİGEM'i daha etkin ve verimli bir organizasyon yapısına kavuşturmak için performans odaklı, şeffaf, süratli ve öngörülebilir bir anlayışla yeniden düzenlemeye başladık." diye konuştu.
Albayrak, yıl sonuna kadar bin 500 maden sahasının ihalesini bitireceklerini de sözlerine ekledi.
Muhabir: Süleyman Elçin