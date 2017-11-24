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Erdoğan, FİFA Başkanı Infantino'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FİFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.

Erdoğan, FİFA Başkanı Infantino'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FİFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.

24 Kasım 2017 Cuma 16:04
Erdoğan, FİFA Başkanı Infantino'yu kabul etti

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FİFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat sürdü.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören de yer aldı.

Muhabir: İlkay Güder

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KabulüCumhurbaşkanlığı KülliyesiFİFA Başkanı Gianni InfantinoKabulSpor
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