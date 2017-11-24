Erdoğan, FİFA Başkanı Infantino'yu kabul etti

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FİFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.

'nde, basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat sürdü.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören de yer aldı.

Muhabir: İlkay Güder