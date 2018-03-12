Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Ali Koç'tan Alex açıklaması: Alex'i Türkiye'ye ben getirmiyorum
Ali Koç'tan Alex açıklaması: Alex'i...
Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı
Trabzonspor 3 puanı 3 golle...
Talisca Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı
Talisca Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı
Medipol Başakşehir'e en büyük darbe alt sıralardan
Medipol Başakşehir'e en büyük darbe...
Göztepe'nin gözü Avrupa'da
Göztepe'nin gözü Avrupa'da

Erdoğan, 'Gurbet Kuşları' belgeselinin galasına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Eylül ve 28 Şubat darbeleri nedeniyle yurt dışında yaşamak zorunda kalanların mücadelelerinin anlatıldığı "Gurbet Kuşları" belgeselinin ilk gösterimini izledi.

Erdoğan, 'Gurbet Kuşları' belgeselinin galasına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Eylül ve 28 Şubat darbeleri nedeniyle yurt dışında yaşamak zorunda kalanların mücadelelerinin anlatıldığı "Gurbet Kuşları" belgeselinin ilk gösterimini izledi.

12 Mart 2018 Pazartesi 23:50
Erdoğan, 'Gurbet Kuşları' belgeselinin galasına katıldı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül ve 28 Şubat darbeleri nedeniyle yurt dışında yaşamak zorunda kalanların mücadelelerinin anlatıldığı "Gurbet Kuşları" belgeselinin galasına katıldı.

Konusu ve katılımcıları itibarıyla alanında ilk ve özel çalışma niteliği taşıyan "Gurbet Kuşları" belgeselinin ilk gösterimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı.

Galaya eşi Emine Erdoğan ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gösterimin ardından belgeselin yapımcılarıyla bir araya geldi, fotoğraf çektirdi.

Belgeselin galasına, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, Bakanlar Kurulu üyeleri, eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve belgeselde yer alan çok sayıda davetli katıldı.

"Öz Vatanında Garip ve Parya Kılınanların Hikayesi" temasıyla hazırlanan belgesel, TRT'de yayınlanacak.

Son Güncelleme: 12.03.2018 21:34
Anahtar Kelimeler:
Başbakan YıldırımCumhurbaşkanı ErdoğanGurbet Kuşları Belgesinin galası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AP Başkanı Tajani: Suriye'de insanlık yok oluyor
AP Başkanı Tajani: Suriye'de insanlık yok oluyor
Erbaş: Doğru dini bilgiyi Diyanet İşleri Başkanlığından öğrensinler
Erbaş: Doğru dini bilgiyi Diyanet İşleri Başkanlığından öğrensinler
ABD'den BMGK'ye Suriye'de yeni ateşkes teklifi
ABD'den BMGK'ye Suriye'de yeni ateşkes teklifi
Ankara'da yeni otopark tarifesi: 24 saati 1 lira
Ankara'da yeni otopark tarifesi: 24 saati 1 lira
Emine Erdoğan'dan özel harekat polislerinin eşlerine yemek
Emine Erdoğan'dan özel harekat polislerinin eşlerine yemek
'Almanya terör eylemlerine karşı çıkmalı'
'Almanya terör eylemlerine karşı çıkmalı'
Darbeci yarbaydan telsiz kayıtlarına 'uydurma' iddiası
Darbeci yarbaydan telsiz kayıtlarına 'uydurma' iddiası
May eski Rus casusun zehirlenmesinde Rusya'yı işaret etti
May eski Rus casusun zehirlenmesinde Rusya'yı işaret etti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim