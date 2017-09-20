Esed 8 bin sivili

HAMA/ANKARA - Muhammed Misto
Hama'nın doğu kırsalında Beşşar Esed rejimi ile terör örgütü DEAŞ'ın cephe hattındaki Akrabat bölgesi sakini 8 bin sivil, muhaliflerin bölgesine geçme talebinde bulundu.
Rejim, 300 ailelik gruba izin verdi ancak 40 gündür geçiş gerçekleşmedi.
El Hamavi, 7 çocuk ve 3 yaşlının yaşamını yitirdiğini belirterek, ailelerin sadece rejimin beraberinde götürmelerine izin verdiği koyunların sütü ile beslendiğini söyledi. El Hamavi, ailelerin El Uzeyb vadisinden, rejimin kontrolündeki Şeyh Hilal köyüne oradan da muhaliflerin elindeki El Ruhcan ve Sarha köylerine geçmek için beklediklerini ifade etti.