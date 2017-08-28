Esed güçleri Doğu Guta'da çocukları vurdu

DOĞU GUTA/ANKARA (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, başkent Şam'daki ''çatışmasızlık bölgeleri'' içerisinde yer alan Doğu Guta'daki Ayn Terma ve Zemelka beldelerine top mermileriyle düzenlediği saldırılarda 3 çocuğun öldüğü bildirildi.

Şam kırsalındaki Sivil Savunma'nın (Beyaz Baretliler) Basın Sözcüsü Serac Mahmut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimine bağlı güçlerin muhaliflerin kontrolündeki Ayn Terma ve Zemelka beldelerindeki yerleşim yerlerine saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırılarda 3 çocuğun öldüğünü, 13 sivilin yaralandığını söyleyen Mahmut, "Rejimin Ayn Terma ve Zemelka'daki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılar sonrası sivil savunma ekipleri olay yerine intikal etti. Saldırıların durmasıyla çalışmalara başladık. Ekiplerimiz olay yerindeki yaralıları sağlık noktalarına taşıdı." dedi.

Şam'ın doğusunda yer alan Ayn Terma ve Zemelka beldelerini de içeren Doğu Guta bölgesi, 5 yıldır rejimin askeri kuşatması altında bulunuyor.

Muhabir: Adham Kako