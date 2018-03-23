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Eskişehirspor, Afrin şehidinin vasiyetini yerine getirdi

Eskişehirspor'un yönetici ve futbolcuları, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Binbaşı Dunca'nın mezarını ziyaret etti.

Eskişehirspor, Afrin şehidinin vasiyetini yerine getirdi

Eskişehirspor'un yönetici ve futbolcuları, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Binbaşı Dunca'nın mezarını ziyaret etti.

23 Mart 2018 Cuma 17:13
Eskişehirspor, Afrin şehidinin vasiyetini yerine getirdi

ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'un yönetici ve futbolcuları, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olmadan önce taraftarı olduğu takımın mezarını ziyaret etmesini vasiyet eden Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın vasiyetini yerine getirdi.

Eskişehirspor Kulübü Sportif Direktörü İzzet Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 15 Mart'ta yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 17 Mart'ta 43 yaşında şehit düşen Binbaşı Dunca'nın Vişnelik Mahallesi'ndeki Hava Şehitliği'nde bulunan kabrine gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, şehitleri sadece bir gün değil, ilelebet kalplerinde taşıdıklarını söyledi.

Takım olarak şehit Binbaşı Dunca'nın kabrini ziyaret ettiklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz de takım olarak böyle acılı bir günde ailenin yanında olmak istedik. Takım izinde olduğundan cenazeye katılamamıştık. Bundan dolayı çok üzgünüz. Bugün hem o görevimizi hem de şehidimizin vasiyetini yerine getirelim diye burada toplandık. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Acı büyük... Sözlerin kifayetsiz kaldığı bir ortamı yaşıyoruz. Allah rahmet etsin. Taraftarlarımızın hepsi başımızın tacı. Bir şehit taraftarımızın olduğunu öğrendik. Şehidimizin ailesi bize emanet, kızı kızımız, eşi kız kardeşimiz. Onlar için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Vasiyeti için futbolcularımız gereken cevabı verdi. Şehidimizin kabrini önümüzdeki sezon şampiyon olduktan sonra tekrar ziyaret etmeye geleceğiz."

Şehitlik ziyaretine İl Jandarma Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, Eskişehirspor Kulübü Başkan Yardımcısı Erdal Şahbaz, teknik direktör Yücel İldiz, futbolcular, taraftar dernek başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Okunan duanın ardından Eskişehirspor takımı, şehidin eşi Lütfiye ve kızı Zeynep Naz'a taziyelerini iletti.

Muhabir: Emrah Yaşar

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Spor
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