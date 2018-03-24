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Etna Yanardağı denize doğru kayıyor

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan, Avrupa'nın en aktif volkanı Etna Yanardağı'nın denize doğru kaydığı belirlendi.

Etna Yanardağı denize doğru kayıyor

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan, Avrupa'nın en aktif volkanı Etna Yanardağı'nın denize doğru kaydığı belirlendi.

24 Mart 2018 Cumartesi 11:26
Etna Yanardağı denize doğru kayıyor

ANKARA (AA) - Sonuçları "Bulletin of Volcanology" dergisinde yayımlanan araştırma, Etna Yanardağı'nın her yıl Akdeniz'e doğru 14 milimetre kaydığını ortaya koydu.

İngiliz bilim adamlarının yürüttüğü araştırma çerçevesinde, Etna Yanardağı'nın çevresine küresel konumlama istasyonlarının yerleştirildiği ve neredeyse yarım yüzyıl boyunca volkanın hareketlerinin gözlemlendiği belirtildi.

Son 11 yılda elde edilen verilerin, Etna Yanardağı'nın her sene sahil kasabası Giarre'a doğru, güney-doğu-güney yönünde 14 milimetre kaydığını gösterdiği kaydedildi.

Aktif bir volkanın temelden kaymasının ilk kez doğrudan gözlemlendiğini savunan bilim adamları, gelecekte afetlere yol açabilecek bu durumun dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
BilimEtna YanardağıItalya
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