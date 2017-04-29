Evlilik programları yasaklandı

Bugün resmi gazetede yayımlanan 2 yeni KHK kapsamında evlilik programları yasaklandı.OHAL kapsamında 2 yeni KHK daha resmi gazetede yayınlandı. KHK'lardan biri ihraç, göreve iade, kapatılan kurumlarla ilgili.Yine Resmi gazetede yayınlanan 2 yeni KHK'ya göre, TBMM'de 3 personel görevlerinden ihraç edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 34 personel görevlerine iade edildi. 14 dernek KHK kapsamında katıldı, 5 derneğin yeniden açılmasına karar verildi. Yayınlanan yeni KHK'larla birlikte, büyük tartışma yaratan 'evlilik programları' yasaklandı.Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı ve/veya buluşturulduğu türden programlara, takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dâhil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve/veya reklamına, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilemez. Katma değerli elektronik haberleşme hizmet numaraları, yerel aranır numaralar, benzeri özel içerikli hizmetlere ilişkin numaralar ile özel ücrete tabi diğer sabit ve mobil numaralar kullanılmak suretiyle, izleyici ve dinleyicileri yanıltıcı ve/veya haksız kazanca neden olacak şekilde yarışma, çekiliş, lotarya ve benzeri adlar altında ödül ve ikramiye taahhüt edilemez ve bu yöntemle ürün tanıtımı, satışı ve pazarlaması yapılamaz.” GÖREVDEN İHRAÇLAR Kamudan 3 bin 939 kişi, Adalet Bakanlığı’ndan bin 127 kişi, Yargıtay’dan 19, YSK’dan 6 kişi, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri’nden bin 66 kişi, YÖK’ten 484 akademisyen ihraç edildi.