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FETÖ'nün emniyet imamı yakalandı

Adana’da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "emniyet mahrem imamı" olduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

FETÖ'nün emniyet imamı yakalandı

Adana’da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "emniyet mahrem imamı" olduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 11:59
FETÖ'nün emniyet imamı yakalandı

ADANA (AA) - Adana’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "emniyet mahrem imamı" olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 7 Eylül 2016’da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan ve Mart 2017’de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mehmet Yıldız’ın (54) emniyetin mahrem imamı olduğu belirlendi.

Ekipler, bir süre teknik ve fiziki takip yaptıkları Yıldız’ın, kendi evi yerine "gaybubet evi"nde kaldığını, perdeleri dışarıyı gözlemlemek için bir miktar açık bıraktığını, market alışverişine aynı saatte gittiğini ve aracını hep aynı noktaya park ettiğini tespit etti.

"Sinan" kod adıyla polis amir ve müdürler için sohbet organize edip, örgütün kriptolu mesajlarını ilettiği ve terfileri ayarladığı öne sürülen Yıldız, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada din öğretmeniyken ihraç edilen Yıldız'ın kendisini takip ettiğini düşündüğü polis araçlarının plakalarını yazdığı peçeteler bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Yıldız, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.​

Muhabir: Eren Bozkurt

Anahtar Kelimeler:
AdanaEmniyet Mahrem ImamıFETÖ/PDYTürkiye
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