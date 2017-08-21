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FETÖ'nün 'ışık evleri' sanıkları hakim karşısına çıktı

FETÖ'nün ışık evleri yapılanmasına ilişkin 50 sanıklı davanın ilk duruşması görüldü.

FETÖ'nün 'ışık evleri' sanıkları hakim karşısına çıktı

FETÖ'nün ışık evleri yapılanmasına ilişkin 50 sanıklı davanın ilk duruşması görüldü.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:13
FETÖ'nün 'ışık evleri' sanıkları hakim karşısına çıktı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ışık evleri yapılanmasına ilişkin 50 sanıklı davanın ilk duruşması görüldü.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk celsesinde, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, kimlik tespiti ve iddianame özetinin okunmasının ardından sanık savunmalarının alınmasıyla devam edildi.

Sanıklardan Bahattin Ç, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü, üzerine atılı suçları kabul etmediğini söyledi. İddianamede yer alan örgüt adına yurt dışına gezi düzenlediği ve Kerim kod adını kullandığı suçlamalarının da doğruyu yansıtmadığını iddia eden Bahattin Ç, "Ben bu terör örgütünün üyesi değilim." savunmasını yaptı.

Üzerine kayıtlı 3 cihazda ByLock kullandığı iddiaları sorulan Bahattin Ç, ByLock kullanmadığını ileri sürdü.

Eşinin de başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğunu ifade eden Bahattin Ç, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

"Yüzlerce ByLock yazışmasını" reddetti

Savunmasına 15 Temmuz darbe girişimini lanetleyerek başlayan Cihat K. de örgüt üyesi olmadığını öne sürdü, ByLock kullandığı iddialarını reddetti.

Mahkeme heyeti, sanık Cihat K'ye, ByLock içeriklerinin dava dosyasına eklendiğini ve "yüzlerce başarılı yazışmasının olduğunu" hatırlatarak ByLock kullanıp kullanmadığını tekrar sordu. Sanık Cihat K, suçlamaları yine reddetti.

Savunma yapan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

İddianame

FETÖ'nün kendisine eleman temininde önemli bir yere sahip olduğu belirtilen "ışık evleri"nin Ankara'daki yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturma neticesinde, ışık evlerinde kaldığı ve bu evlerde yönetici konumunda olduğu belirtilen 50 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların bir kısmına "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası, bir kısmına da "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22 buçuk yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Muhabir: İsmet Karakaş, Serdar Açıl

Anahtar Kelimeler:
Ankara 23. Ağır Ceza MahkemesiFETÖTürkiye
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