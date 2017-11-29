FETÖ'nün OMÜ yapılanması davasında hapis cezası

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesindeki (OMÜ) görevlerinden ihraç edilen 42 sanıktan 19'u hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla yargılanan ve daha önce meslekten ihraç edilen akademisyen, doktor ve üniversite çalışanı 8'i tutuklu 42 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Sanıklardan Adil Karadağ'a 12 yıl, Nevzat Karakaya'ya 10 yıl 6 ay, İsmail Şener, Yakup Keskin, Ali Keskin, Coşkun Kaya ve Yasin Usta'yı 7 yıl 5 ay 3'er gün, Osman Güler ve Faruk Bağırıcı'yı 6 yıl 3'er ay, Osman Hakan Leblebicioğlu ve Beşir Levent Altıntop'u 3 yıl 1 ay 15'er gün, Hakan Emre Baydan, Ahmet Bulut, Alptekin Erdin Koyutürk, Bünyamin Karabulut, Cafer Erdoğlu, İbrahim Uçar, Mehmet Açıkgöz ve Murat Yüce'ye 2 yıl 1'er ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, Muhammet D, Mustafa S, Ahmet D, Mehmet P, Murat D, Nurettin K, Ali Rıza A, Cengiz T, Erkan D, Fatih K, Fatih Y, Hacı Bayram Y, Hasbi A, Hatice İ, İbrahim G, Mahmut Tuğrul T, Mithat G, Osman S, Sönmez P, Süleyman İ, Süleyman K, Zeki K. ve Abdulkadir B'nin beraatine karar verdi.

Heyet, tutuklu sanıklardan Güner ile Bağırıcı'nın tutuklu bulundukları süreleri gözününde bulundurarak tahliyelerine hükmetti.

Muhabir: Recep Bilek