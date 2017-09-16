'FETÖ'nün Sakarya yapılanması' iddianamesi kabul edildi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şehir yapılanmasına ilişkin 40'ı tutuklu, 4'ü tutuksuz, 28'i firari 72 sanık hakkında dava açıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 2 cumhuriyet savcısı tarafından aralarında örgütün elebaşısı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 40'ı tutuklu, 4'ü tutuksuz, 28'i firari sanık hakkında, 4 bölüm ve 959 sayfadan oluşan iddianame hazırlandı.

İncelemelerini tamamlayan Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti.

"Her üç mütevelli heyetinden bir mali heyet teşekkül"

İddianamede, örgütün himmet yolu ile sağladığı gelirlerin, genel olarak mütevelli heyetleri vasıtasıyla toplandığı belirtilerek, "Örgütün sohbet gruplarında yer alan kişilerden, sohbet toplantılarına düzenli olarak katılıp verilen görevleri yerine getiren, örgütün verdiği talimatları sorgulamaksızın itaat eden ve maddi gücü yerinde olan kimseler seçilerek mütevelli heyeti üyesi yapıldığı belirlenmiştir." denildi.

Her üç mütevelli heyetinden bir mali heyet teşekkül edecek şekilde isimler seçildiği aktarılan iddianamede, "Mali heyetler yurt dışında bulunan örgüte ait yurt ve okulların yapımı için ihtiyaç duyulan paranın, hangi mütevelli heyetinden ne kadar toplanacağına karar vermektedir. Mali heyet toplantıları dünyanın her yerinde salı günleri sabah namazından sonra gerçekleştirilmekte ve bu toplantılara mütevelli heyet sohbet hocalarının da katıldığı anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Mütevelli heyeti mensuplarının, iş adamlarının kurduğu sivil toplum kuruluşlarına üye yapıldığı, kimin hangi sivil toplum kuruluşlarına üye olacağının "sohbet abisi" tarafından belirlendiği anlatılan iddianamede, örgütün, bu kuruluşların başkan ve üye seçimlerinde söz sahibi olmayı böylelikle de hükümete baskı yapabilmeyi hedeflendiği savunuldu. "Sıkıntı yapmayın yakında hükümet yıkılacak"

Öte yandan iddianamede yer alan tanık E.B'nin şu ifadelerine yer verildi:

"14-15 Ocak 2016 tarihinde Ali Hacıeyüpoğlu başkanlığında yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu odasında toplanmıştı. Benden çay servisi yapmam istendi. İçeriye çay dağıtmak üzere girdiğimde Ali Hacıeyüpoğlu'nun 'Hoca efendiden gelen notları size okuyacağım.' deyip elindeki notlardan 'Hiç sıkıntı yapmayın yakında hükümet yıkılacak, feraha ereceksiniz.' şeklinde cümleler okuduğunu duydum."

İddianamede ayrıca, tanık beyanından da anlaşılacağı üzere FETÖ/PDY Sakarya yapılanmasında yer alan şüphelilerin, 15 Temmuz darbe girişimiyle irtibatlarının olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile "üst mütevelli ve mütevelli heyeti, il, bölge, özel sektör imamları ve il imam yardımcıları"nın da bulunduğu 72 sanığın, "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl altışar aydan onbeşer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına, 18 Eylül'de Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Gülen için ayrıca "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Muhabir: Emre Ayvaz