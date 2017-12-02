FETÖ'nün TSK yapılanmasına 85 tutuklama

iSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, mahkemeye sevk edilen 95 şüpheliden 85'inin tutuklanmasına, 10 şüphelinin de adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 95 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.

Burada soruşturma savcılığınca ifadesi alınan şüphelilerin tümü, tutuklanma istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden 85'inin tutuklanmasına, 10'unun ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.

Emniyet Müdürlüğünde 153 şüpheli var

Nöbetçi hakimliğin adli kontrolle serbest bıraktığı 10 şüpheliden 7'sinin itirafçı olduğu ve etkin pişmanlık yasasından yararlandırıldığı öğrenildi.

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında başsavcılıkça ifadesi alınan 17 şüphelinin de itirafçı olduğu ve etkin pişmanlıktan yararlanmaları nedeniyle savcılıktan serbest bırakıldıkları kaydedildi.

Soruşturmada gözaltına alınan 153 kişinin ise İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

Muhabir: Muhammed Enes Can