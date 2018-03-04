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Fiorentinalı Astori hayatını kaybetti

İtalya Serie A ekibi Fiorentina'nın 31 yaşındaki takım kaptanı Astori yaşamını yitirdi.

Fiorentinalı Astori hayatını kaybetti

İtalya Serie A ekibi Fiorentina'nın 31 yaşındaki takım kaptanı Astori yaşamını yitirdi.

04 Mart 2018 Pazar 15:17
Fiorentinalı Astori hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Fiorentina'nın takım kaptanı Davide Astori, hayatını kaybetti.

Fiorentina Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki İtalyan futbolcunun ani şekilde yaşamını yitirdiği ve bu nedenle derin üzüntü duyulduğu bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde ise Astori'nin, deplasmanda Udinese ile bugün oynanacak maç öncesi Fiorentina'nın konakladığı otelde ölü bulunduğu öne sürüldü.

Kariyerine Milan'da başlayan, Fiorentina'nın yanı sıra Roma ve Cagliari formaları da giyen defans oyuncusu, İtalya Milli Takımı'nda ise 14 maça çıkıp bir gole imza atmıştı.

Astori, bu sezon Fiorentina'da 27 maçta görev yapmıştı.

Muhabir: Serhat Bağbars

Anahtar Kelimeler:
Davide AstoriFiorentinaFutbolSpor
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