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Ford, Frankfurt Otomobil Fuarında

- Ford, fuarda yeni Mustang, EcoSport, Tourneo Custom ve Ranger Black Edition modellerini sergileyecek

Ford, Frankfurt Otomobil Fuarında

- Ford, fuarda yeni Mustang, EcoSport, Tourneo Custom ve Ranger Black Edition modellerini sergileyecek

07 Eylül 2017 Perşembe 16:25
Ford, Frankfurt Otomobil Fuarında

İSTANBUL (AA) - Ford, yeni Mustang, EcoSport, Tourneo Custom ve Ranger Black Edition modellerini 67. Frankfurt Otomobil Fuarında sergileyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford, 14-24 Eylül'de gerçekleştirilecek 67. Frankfurt Otomobil Fuarında Avrupa pazarına sunduğu model çeşitliliğiyle ön plana çıkacak.

Mustang, EcoSport ve Tourneo Custom modellerinin yeni versiyonu ve sınırlı sayıda üretilen Ford Ranger Black Edition ilk kez fuarda görücüye çıkacak.

Yeni Ford Fiesta serisi ve Avrupa'da gelecek yıl satışa çıkacak olan Fiesta Active crossover, Fiesta ST ve 1967 Le Mans anısına tasarlanan kırmızı-beyaz şeritli Ford GT'67 Heritage Edition ile beraber sergilenecek.

Ford Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı Steven Armstrong da fuar kapsamında düzenlenecek mobilite forumunda markanın gelecekteki mobilite vizyonunu aktaran bir açılış konuşması gerçekleştirecek.


Anahtar Kelimeler:
FordFrankfurt Otomobil Fuarı
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