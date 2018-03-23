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Fransa'da rehine operasyonu

Ülkenin güneybatısındaki Trebes kentinde silahlı bir kişinin süpermarkettekileri rehin alması üzerine operasyon başlatıldı.

Fransa'da rehine operasyonu

Ülkenin güneybatısındaki Trebes kentinde silahlı bir kişinin süpermarkettekileri rehin alması üzerine operasyon başlatıldı.

23 Mart 2018 Cuma 16:05
Fransa'da rehine operasyonu

PARİS (AA) - Fransa'nın güneybatısındaki Trebes kentinde silahlı bir kişinin süpermarkettekileri rehin aldığı bildirdi.

Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Trebes kentinde silahlı bir kişinin Super U isimli süpermarkettekileri rehin aldığı kaydedildi.

Yerel L'Independant gazetesinde, Trebes kentindeki süpermarkette güvenlik güçlerinin operasyonunun sürdüğü, süpermarkette bir kişinin öldüğü bilgisi yer aldı.

Kamu yayıncısı France Info kanalı da savcılığa dayandırdığı haberinde, süpermarketteki silahlı kişinin saldırıyı terör örgütü DEAŞ adına gerçekleştirdiğini yazdı.

Öte yandan RTL radyosu, Trebes şehrinin yakınında bulunan Carcassonne'da bir araçtan, yol kenarındaki polislere ateş açıldığını ve 2 polisin yaralandığını duyurdu. Yaralı polislerin hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
DünyaFransaRehine OperasyonuTerör Saldırısı
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