Funda Astsubay vatandaşın huzuru için mesaide

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Çavuş Funda Bölük, suçluların yakalanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için gece gündüz, yağmur çamur demeden erkek meslektaşlarıyla omuz omuza görev yapıyor.

Beden eğitmeni öğretmenliği mezunu olan ancak kadınların her işte başarılı olabileceklerini topluma göstermek amacıyla astsubay olmaya karar veren Bölük, 6 ay önce başladığı görevini severek yerine getiriyor.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı'ndaki iki kadın personelden biri olan 25 yaşındaki Bölük, erkek meslektaşlarının da takdirini topluyor.

Gece gündüz, yağmur çamur demeden suçluların yakalanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için erkek meslektaşları ile omuz omuza görev yapan Bölük, kentin güvenliği için mücadele ediyor.

Birçok asayiş faaliyetinde bulunan Bölük, verilen her görevin üstesinden gelmeyi başarıyor. Funda astsubayın bir günlük mesaisini AA ekibi görüntüledi.

"Kadınlar her zorluğun üstesinden gelebilir"

Bölük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların her zorluğun üstesinden gelebileceklerini söyledi.

Hemcinslerine örnek olabilmek için öğretmen yerine astsubay olmaya karar verdiğini anlatan Bölük, mesleğini severek yerine getirdiğini kaydetti.

Bölük, "Hem ailemize hem çevremize karşı kadınların neler yapabileceğimizi gösteriyoruz. Onur ve gurur verici bir şekilde görevimizi yerine getiriyoruz. Bu meslek sadece erkekler için geçerli değil. Böyle bir meslekte kadınların da yeri olmalı." diye konuştu.

Son zamanlarda kadınların da bu mesleğe yöneldiğini ifade eden Bölük, Türk kadınının her zorluğun üstesinden geldiğini belirtti.

Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Bölük, şunları söyledi:

"Afrin Harekatı'na katılmaya da her zaman hazırız. Afrin'de Mehmetçiğimiz zor şartlar altında savaşmakta. Biz her zaman askerimizin arkasındayız ve her zaman onların duacısıyız. Yeri gelirse biz de Afrin'e gitmeye hazırız. Onlara kolaylıklar diliyorum. Bu vatan bizim. Bir kadın olarak Afrin'e gitmekten her zaman gurur duyarım. Bir kere ölür, bin kere diriliriz. Bu vatan için her zaman ayaktayız. Ülkemiz zor süreçten geçmektedir. Yılmadan canla başla mücadele ediyoruz. Mehmetçiğimiz her zaman ayakta, biz de onların arkasındayız."