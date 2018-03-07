Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116842
ALTIN
162.200
DOLAR
3.7980
STERLİN
5.2784
EURO
4.7118
Şenol Güneş'in yeni gözdesi Gary Medel
Şenol Güneş'in yeni gözdesi Gary...
Rockets seriyi 16 maça çıkardı
Rockets seriyi 16 maça çıkardı
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu başlıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16...
İrem Yaman tarihe geçmek istiyor
İrem Yaman tarihe geçmek istiyor
PSG 1- Real Madrid 2
PSG 1- Real Madrid 2

Funda Astsubay vatandaşın huzuru için mesaide

Kırklareli Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Çavuş Funda Bölük, görevini fedakarca yerine getirerek hemcinslerine örnek oluyor.

Funda Astsubay vatandaşın huzuru için mesaide

Kırklareli Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Çavuş Funda Bölük, görevini fedakarca yerine getirerek hemcinslerine örnek oluyor.

07 Mart 2018 Çarşamba 15:09
Funda Astsubay vatandaşın huzuru için mesaide

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Çavuş Funda Bölük, suçluların yakalanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için gece gündüz, yağmur çamur demeden erkek meslektaşlarıyla omuz omuza görev yapıyor.

Beden eğitmeni öğretmenliği mezunu olan ancak kadınların her işte başarılı olabileceklerini topluma göstermek amacıyla astsubay olmaya karar veren Bölük, 6 ay önce başladığı görevini severek yerine getiriyor.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı'ndaki iki kadın personelden biri olan 25 yaşındaki Bölük, erkek meslektaşlarının da takdirini topluyor.

Gece gündüz, yağmur çamur demeden suçluların yakalanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için erkek meslektaşları ile omuz omuza görev yapan Bölük, kentin güvenliği için mücadele ediyor.

Birçok asayiş faaliyetinde bulunan Bölük, verilen her görevin üstesinden gelmeyi başarıyor. Funda astsubayın bir günlük mesaisini AA ekibi görüntüledi.

"Kadınlar her zorluğun üstesinden gelebilir"

Bölük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların her zorluğun üstesinden gelebileceklerini söyledi.

Hemcinslerine örnek olabilmek için öğretmen yerine astsubay olmaya karar verdiğini anlatan Bölük, mesleğini severek yerine getirdiğini kaydetti.

Bölük, "Hem ailemize hem çevremize karşı kadınların neler yapabileceğimizi gösteriyoruz. Onur ve gurur verici bir şekilde görevimizi yerine getiriyoruz. Bu meslek sadece erkekler için geçerli değil. Böyle bir meslekte kadınların da yeri olmalı." diye konuştu.

Son zamanlarda kadınların da bu mesleğe yöneldiğini ifade eden Bölük, Türk kadınının her zorluğun üstesinden geldiğini belirtti.

Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Bölük, şunları söyledi:

"Afrin Harekatı'na katılmaya da her zaman hazırız. Afrin'de Mehmetçiğimiz zor şartlar altında savaşmakta. Biz her zaman askerimizin arkasındayız ve her zaman onların duacısıyız. Yeri gelirse biz de Afrin'e gitmeye hazırız. Onlara kolaylıklar diliyorum. Bu vatan bizim. Bir kadın olarak Afrin'e gitmekten her zaman gurur duyarım. Bir kere ölür, bin kere diriliriz. Bu vatan için her zaman ayaktayız. Ülkemiz zor süreçten geçmektedir. Yılmadan canla başla mücadele ediyoruz. Mehmetçiğimiz her zaman ayakta, biz de onların arkasındayız."

Anahtar Kelimeler:
AstsubayJandarmaKadın AstsubayKırklareliTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın korucu, babasının izinde vatan nöbetinde
Kadın korucu, babasının izinde vatan nöbetinde
Şarkıcı Maher Zain Arakanlı Müslümanları ziyaret etti
Şarkıcı Maher Zain Arakanlı Müslümanları ziyaret etti
Şehit annesine hakaret eden şoför için 'ders gibi' karar
Şehit annesine hakaret eden şoför için 'ders gibi' karar
Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmekle ilgileniyor
Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmekle ilgileniyor
Fatih Terim ,TFF davasında ilginç diyaloglar
Fatih Terim ,TFF davasında ilginç diyaloglar
MEB'de kadroya geçiş için sözlü sınav süreci başladı
MEB'de kadroya geçiş için sözlü sınav süreci başladı
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı
Migros, en çok kadın istihdamı yaratan şirketler arasında
Migros, en çok kadın istihdamı yaratan şirketler arasında

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim