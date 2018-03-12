Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
118552
ALTIN
161.863
DOLAR
3.8172
STERLİN
5.2878
EURO
4.7016
Galatasaray 2- Konyaspor 1
Galatasaray 2- Konyaspor 1
Fiorentina-Benevento maçında Astori anıldı
Fiorentina-Benevento maçında Astori anıldı
İBB’li Minik Güreşçiler Grekoromende Şampiyon, Serbest’te İkinci Oldu
İBB’li Minik Güreşçiler Grekoromende Şampiyon,...
Malatyaspor 0- Fenerbahçe 2
Malatyaspor 0- Fenerbahçe 2
Kayserispor evinde galip
Kayserispor evinde galip

Gözleri hep o ışıklarda

İstanbul'da 7 gün 24 saat esasına göre çalışan ve göreve çıkmak için istasyonda yangının türüne göre yanacak uyarı ışıklarını gözleyen itfaiye erleri, yangına müdahale hızında dünya ile yarışıyor.

Gözleri hep o ışıklarda

İstanbul'da 7 gün 24 saat esasına göre çalışan ve göreve çıkmak için istasyonda yangının türüne göre yanacak uyarı ışıklarını gözleyen itfaiye erleri, yangına müdahale hızında dünya ile yarışıyor.

12 Mart 2018 Pazartesi 12:35
Gözleri hep o ışıklarda

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 7 gün 24 saat esasına göre çalışan ve göreve çıkmak için istasyonda yangının türüne göre yanacak uyarı ışıklarını gözleyen itfaiye erleri, yangına müdahale hızında dünya ile yarışıyor.

İstanbul'da Maltepe, Avcılar ve Beyoğlu'nda faaliyet gösteren itfaiye istasyonlarında görevli çalışanların bir günlük hayatlarına, AA muhabiri tanıklık etti.

Maltepe İstasyonu'nda vardiya değişimi, 09.45'te yapılıyor. Bir gün ve gece çalışan ekip, yeni gelenlere görevi devrediyor. Görev değişiminde bütün personel toplanıyor, geçen günden kalan olayların raporları veriliyor.

Çalışanlar daha sonra gelenek haline gelen "itfaiyeci duası"nı okuyor.

Bir itfaiye erinin okuduğu diğerlerinin de "amin" diyerek eşlik ettiği dua şöyle:

"Allah'ım tehlikeye düşmüş olan her canlının, özellikle küçük bir çocuk ya da yaşlının imdadına geç kalmadan yetişebilmem için bana güç ver. Yangınla mücadelede bilgi, teknik ve tecrübemi artır. Sevgimi, cesaretimi eksiltme. Pirimiz İbrahim Peygamberi yanmaktan koruduğun ilahi emrin sırrına beni de dahil et. Kaderimde ölmek varsa çocuklarımı, eşimi ve yakınlarımı koru."

Duanın ardından görevi devralan itfaiye erleri, 24 saat boyunca kullanacakları araç ve gereçlerin kontrolünü yapıyor. Bu onların günlük rutinleri arasında ve olaylara müdahalede gereçlerin çalışmasında herhangi bir aksaklık yaşanmasını önlüyor.

Günlük uygulamalar

Değişimin ardından personel günlük işlerin planlamasını yapıyor. Erler ve sorumlu "kumandan", yangın müdahalesi dışında, yangına ve trafik kazalarına müdahale, arama kurtarma ve yaralı taşıma gibi olayların eğitimlerini gerek uygulamalı gerekse videolar üzerinden yapıyor.

İstasyona ayrıca çevre okullardan gelen minik öğrencilere itfaiye erleri tarafından yangınlar ve olağanüstü durumlarda nasıl davranacaklarına yönelik eğitimler veriliyor. Eğitimlerde minik öğrenciler itfaiyeci ağabeylerinin kıyafetlerini giyerek yangın konusunda bilinçlendiriliyor.

İstasyonda erler ve amirler, yemeklerini bile bir gözleri yanacak ışıklara bakarak yiyor.

İstasyonda itfaiyecilerin boş zamanlarında vakit geçirmeleri için bir de spor salonu bulunuyor. Günlük minimum 1 saat spor yapmak mecburi. Bunun dışında itfaiye erleri boş vakitlerinde bilardo ve tenis oynayabiliyor.

İçtima her yerde 09.45

Avcılar ve Beyoğlu itfaiye istasyonlarında da vardiya 09.45 içtimasıyla başlıyor.

Geçen günden kalan raporların söylenmesinin ardından "dua" okunuyor.

Duanın ardından bütün ekip rutin günlük planlamalarını yapıyor, yangınlarda kullanılan borular gibi araç ve gereçlerin bakımı gözden geçiriliyor. Bina ve araçların temizliği yine "itfaiye erleri" tarafından bizzat yapılıyor.

Her rengin ayrı bir anlamı bulunuyor

Mega kent İstanbul'da görev yapan itfaiye erleri, yangına müdahale etmek için 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.

İtfaiyeciler göreve çıkmak için istasyonlardaki tuvaletler dahil tüm noktalarda bulunan sarı, yeşil ve kırmızı ışığı gözlüyor.

Personel ihbarın ardından yanan bu üç renkten birine göre göreve çıkıyor. Her rengin ayrı bir anlamı bulunuyor.

"Sarı" ışık; ufak yangınlar, baca yangınları, trafik kazaları ve oto yangınlarını kapsıyor ve ekipler "baca aracı" olarak tabir ettikleri bir araçla müdahaleye gidiyor.

"Yeşil" ışık; binadan insan tahliyesi, hayvan kurtarma gibi tahliye durumlarında yanıyor ve olaylara bir merdiven aracıyla göreve çıkılıyor.

"Kırmızı" ışık; ikametgah veya iş yerinde çıkan yangınlarda yanıyor, içerisinde su tankı ve merdiven aracının yer aldığı takımla müdahaleye gidiliyor.

İtfaiye erlerinin en hassas oldukları durum ise bu ışıkların hepsinin aynı anda yanması. Bu durumda, gelen ihbarın kamu binası, hastane, okul veya yüksek katlı bir bina olduğu anlaşılıyor ve tüm istasyon göreve gidiyor.

Ağaca tırmanan kediler

İstanbul İtfaiyesi, zorlu şartlar altında çalışıyor ve olaylara müdahale refleksleri her zaman en üst seviyede. Fakat bu zorluklar yanında itfaiyeciler bazı olaylardan muzdarip. Kentteki duyarlı vatandaşların, ağaca tırmanan kedilerin indirilmesi için ihbarda bulunmaları, ekiplerin iş yükünün artmasına yol açıyor.

İtfaiye çalışanları kurtarmanın görev tanımları içinde yer aldığını fakat ağaca tırmanan bir kedinin aynı şekilde ağaçtan indiğini söylüyor. Çalışanlar, "kedi kurtarma" ihbarı nedeniyle bazen zaman kaybı yaşandığını, bazı durumlarda da yangınlara müdahalede zorluk yaşandığını anlatıyor.

Hayvanlara karşı duyarlı olduklarını dile getiren itfaiye erleri "kuyuya düşen köpek, kedi, bacaya sıkışan martı ya da güvercin" gibi hayvanların bizzat kendi ekiplerince defalarca kurtarıldığının altını çiziyor.

New York-İstanbul karşılaştırması

Yaklaşık 4 bin personelle 15 milyonluk kentte hizmet veren İstanbul İtfaiyesi'nin, yangınlara ortalama varış süresi, 5 dakika 23 saniyeye kadar düştü.

Bunun da 8 milyon nüfuslu kentte yaklaşık 12 bin personelle hizmet veren New York itfaiyesiyle aynı zamana denk geldiği ifade ediliyor.

440 yıllık ferman

Tarihinde büyük yangınlara sahne olan İstanbul'da itfaiyeciliğin kökeni, Osmanlı padişahı 3. Murat'ın 12 Mart 1579 tarihli fermanına dayanıyor. Fermanla herkes evinde binanın damına kadar uzanabilen birer merdivenle birer büyük fıçı su bulundurmaya, bir yangın vukuunda bütün aile efradının, Yeniçerilerle halk yetişinceye kadar el birliği yaparak yangını söndürmeye mecbur edildi.

Ardından Tulumbacıların kurulmasıyla nizami bir hal alan yangın söndürme işi, günümüzde helikopterinden ambulansına, merdiven araçlarından yangın müdahale robotuna ve Çok Fonksiyonlu Robotik Müdahale Aracı'na (Koca Yusuf) kadar teknolojinin son imkanları kullanılarak eğitimle personelle icra ediliyor.

İstanbul'da 120 istasyonda hizmet veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı İstanbul İtfaiyesi, 7 gün 24 saat gözleri ışıkta vatandaşların huzuru için canla başla çalışıyor.

Eleman sıkıntısı çekseler de kentteki itfaiye ekipleri, tecrübeli ustalarından sahada aldıkları eğitimle vatandaşların huzur içerisinde yaşaması için çalışıyor.

Anahtar Kelimeler:
AvcılarBeyoğluışıkİstanbul İtfaiyesiİtfaiyeMaltepeTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
38 bin ton atık yağ 'yakıt' oldu
38 bin ton atık yağ 'yakıt' oldu
Ortadoğu'daki silah ithalatı 5 yılda ikiye katlandı
Ortadoğu'daki silah ithalatı 5 yılda ikiye katlandı
Kadına şiddet konusunda polise profesyonel eğitim
Kadına şiddet konusunda polise profesyonel eğitim
Almanya'da Müslüman derneklerin temsilcileri dayanışma bekliyor
Almanya'da Müslüman derneklerin temsilcileri dayanışma bekliyor
ASELSAN ortaklığında kurulan SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN ortaklığında kurulan SADEC'ten 3 önemli imza
Domaniç Dağlarına bahar ilgisi
Domaniç Dağlarına bahar ilgisi
"Buzun en hızlıları" belli oldu
Tekirdağ'da bir koyun beşiz doğurdu
Tekirdağ'da bir koyun beşiz doğurdu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim