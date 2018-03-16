Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
117236
ALTIN
166.214
DOLAR
3.9123
STERLİN
5.4530
EURO
4.8205
Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu
Akhisarspor başkent deplasmanında
Akhisarspor başkent deplasmanında
Beşiktaş en uzun galibiyet serisi peşinde
Beşiktaş en uzun galibiyet serisi...
Galatasaray galibiyet hasretini sonlandırma peşinde
Galatasaray galibiyet hasretini sonlandırma peşinde
Alex'ten duygu dolu anlar
Alex'ten duygu dolu anlar

Güvenlik güçleri 144 bin mağduru göçmen kaçakçılarından kurtardı

Sahil güvenlik, jandarma ve emniyet birimlerince geçen yıl göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında 144 bin 119 mağdur kurtarıldı.

Güvenlik güçleri 144 bin mağduru göçmen kaçakçılarından kurtardı

Sahil güvenlik, jandarma ve emniyet birimlerince geçen yıl göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında 144 bin 119 mağdur kurtarıldı.

16 Mart 2018 Cuma 14:17
Güvenlik güçleri 144 bin mağduru göçmen kaçakçılarından kurtardı

ANKARA (AA) - Sahil güvenlik, jandarma ve emniyet birimlerince geçen yıl göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında, 144 bin 119 mağdur kurtarılırken 4 bin 777 organizatör ve 297 insan ticareti yapan şüpheli yakalandı.

Jeopolitik konumu nedeniyle hem hedef hem de transit ülke konumunda bulunan Türkiye, yoğun göçün yaşandığı ülke olarak dikkati çekiyor.

Özellikle Suriye'deki iç savaştan kaçanlar olmak üzere tüm mazlumlara "açık kapı" politikası uygulayan Türkiye, aynı zamanda göçmenlerin zor durumundan faydalanarak onları adeta ölüme sürükleyen organize suç örgütlerine yönelik de denetimler yapıyor.

Bu kapsamda Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili birimlerince geçen yıl göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 143 bin 843 düzensiz göçmen ile 4 bin 777 organizatör yakalandı.

İnsan ticaretiyle mücadele kapsamında düzenlenen 80 operasyonda da 297 insan ticareti yapan kişi yakalandı, 276 mağdur kurtarıldı.

Ayrıca emniyet birimlerince organ ve ticareti yapanların yakalanmasına yönelik yapılan 17 operasyonda, 68 şüpheli gözaltına alındı.

Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel MüdürlüğüGöçmen Kaçakçılığı Ve Insan Ticaretiyle MücadeleJandarma Genel KomutanlığıSahil Güvenlik KomutanlığıTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftlik Bank soruşturmasında 19 gözaltı kararı
Çiftlik Bank soruşturmasında 19 gözaltı kararı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Suriye'de ABD tehdidi kabul edilemez
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Suriye'de ABD tehdidi kabul edilemez
PKK'nın terör kamplarına büyük darbe
PKK'nın terör kamplarına büyük darbe
Yağışlar barajları doldurdu çiftçinin yüzünü güldürdü
Yağışlar barajları doldurdu çiftçinin yüzünü güldürdü
'FETÖ abisinin' bilgisayarından çocuk pornosu çıktı
'FETÖ abisinin' bilgisayarından çocuk pornosu çıktı
Apple İran'dan AppStore'a girişi engelledi
Apple İran'dan AppStore'a girişi engelledi
Irak'ta ABD askerlerini taşıyan helikopter düştü
Irak'ta ABD askerlerini taşıyan helikopter düştü
Üniversite hastanelerine 7 bin hemşire alınacak
Üniversite hastanelerine 7 bin hemşire alınacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim