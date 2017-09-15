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Hakkari'de çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çok sayıda mühimmat ile yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Hakkari'de çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çok sayıda mühimmat ile yaşamsal malzeme ele geçirildi.

15 Eylül 2017 Cuma 23:09
Hakkari'de çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çok sayıda mühimmat ile yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"15 Eylül'de Merkez'e bağlı Oğul köyü İnek Tepe bölgesinde güvenlik güçlerimizce yürütülen arazi arama tarama faaliyeti neticesinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesi için hazırladığı 5 roketatar antitank mühimmatı, 300 biksi mühimmatı, 700 uçaksavar mühimmatı, 4,5 kilovatlık jeneratör, 50 çift ayakkabı, 100 koli bandı, 30 çift çorap, 30 çift iç çamaşırı, 30 karton sigara, 3 teneke motor yağı, 40 ampul, 7 jelikan benzin, 25 büyük tüp ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edilmiş olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Muhabir: Sayim Harmancı

Anahtar Kelimeler:
HakkariMühimmatOperasyonPKK'lı TeröristlerTürkiye
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