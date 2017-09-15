Hamas'tan 'Sabra ve Şatilla' çağrısı

GAZZE (AA) - Hamas, Lübnan'da Filistinli mültecilerin kaldığı Sabra ve Şatilla kampındaki katliamın faillerinin soruşturulması ve mahkemeye çıkartılması çağrısı yaptı.'Daha fazla insanın ölmesi için cesetlere tuzak kurulmuştu'Sabra ve Şatilla katliamı 34'üncü yılında anıldı
"Bu katliam zaman geçtikçe unutulmayacak ve failleri cezasız kalmayacak." ifadeleri kullanılan açıklamada, Sabra ve Şatilla katliamının işgal güçlerinin çocuk, kadın ve yaşlı ayırmadan uyguladığı bir yok edici zihniyet metodu olduğu belirtilerek, katliamın 35'inci yıl dönümünün Lübnan'daki mültecilerin durumunun kötüleştiği bir zamana denk geldiğine dikkat çekildi.
Muhabir: Said İbicioğlu