Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109755
ALTIN
143.021
DOLAR
3.4410
STERLİN
4.4324
EURO
4.0896
Kayseri'de dört gollü maçta beraberlik
Kayseri'de dört gollü maçta beraberlik
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: Takım oyunu düşündüğümüz seviyede değil
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: Takım...
Murray ABD Açık'tan çekildi
Murray ABD Açık'tan çekildi
Borussia Dortmund Nuri Şahin ile kazandı
Borussia Dortmund Nuri Şahin ile...
Messi Barcelona'yı Alaves deplasmanında sırtladı
Messi Barcelona'yı Alaves deplasmanında sırtladı

Hi̇drojenle çalışan i̇lk tekne 6 yıl sürecek dünya turunda

- Dünyanın hidrojen yakıt ile çalışan ilk teknesi suya indirilerek 6 yıl sürecek dünya turuna başladı. Odysses adındaki bilim teknesi 50 ülkedeki 101 limanı ziyaret edecek

Hi̇drojenle çalışan i̇lk tekne 6 yıl sürecek dünya turunda

- Dünyanın hidrojen yakıt ile çalışan ilk teknesi suya indirilerek 6 yıl sürecek dünya turuna başladı. Odysses adındaki bilim teknesi 50 ülkedeki 101 limanı ziyaret edecek

27 Ağustos 2017 Pazar 14:00
Hi̇drojenle çalışan i̇lk tekne 6 yıl sürecek dünya turunda

İSTANBUL (AA) - Dünyanın hidrojen yakıt ile çalışan ilk teknesi suya indirilerek 6 yıl sürecek dünya turuna başladı. Odysses adındaki bilim teknesi 50 ülkedeki 101 limanı ziyaret edecek.

Toyota açıklamasına göre, İlk kez 2009 yılında Toyota tarafından geliştirilmeye başlanan hidrojen yakıt hücreli çalışan araçlara bir yenisi daha eklendi.

Fransa’dan yola çıkan hidrojen yakıt hücreli tekne, güneş, rüzgar ve hidrojeneratif güç sayesinde deniz suyundan üretilen hidrojenin elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle motor gücünü sağlıyor. Seyir halinde ve limanlarda denizden alınan sudaki hidrojeni en doğal ve temiz yoldan üreten teknenin, su buharı haricinde doğaya hiçbir salımı olmuyor.

Odysses adlı tekne Fransa Deniz Kuvvetleri’nden Victorien Erussard ile kaşif ve belgesel yönetmeni Jérôme Delafosse tarafından yönetiliyor. Projeyi ilk günden itibaren destekleyen Toyota da, teknenin yanaştığı limanlarda ekip tarafından kullanılmak üzere 6 hibrit otomobil ve hidrojen yakıt hücreli 2 adet Mirai’yi de proje ekibine tahsis etti.

Hidrojen yakıt hücresinin kullanıldığı teknenin güç üniteleri de yüksek enerji verimliliği ile çalışıyor. Diğer teknelerde kullanılan içten yanmalı motorlarda yüzde 20 civarında verimlilik gerçekleşirken, hidrojen yakıt hücreli Odyses’de bu oran yüzde 40-60 arasında değişiyor.

Toyota daha önce, dünyanın ilk hidrojen yakıt kullanılarak çalışan otomobil olan Mirai’yi, Japonya’daki fabrikasında yakıt hücreli forklifti, Hino ile birlikte otobüsü, kamyon ve Yakıt Hücresiyle çalışan jeneratörleri üretip kullanıma sunmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Hidrojen YakıtToyota
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Telafer merkezine bağlı tüm semtler DEAŞ'tan kurtarıldı'
'Telafer merkezine bağlı tüm semtler DEAŞ'tan kurtarıldı'
TOKİ'nin yüzde 20 indirim kampanyasına yoğun ilgi
TOKİ'nin yüzde 20 indirim kampanyasına yoğun ilgi
Bakanlıktan kazaların yoğun yaşandığı yollar için özel uyarı
Bakanlıktan kazaların yoğun yaşandığı yollar için özel uyarı
Baklavacılarda bayram telaşı başladı
Baklavacılarda bayram telaşı başladı
'Havva teyze' tarihi Sille'nin ilk kadın patronu oldu
'Havva teyze' tarihi Sille'nin ilk kadın patronu oldu
'Yüksek ısıda, uzun pişirilen et diyabet riskini artırıyor'
'Yüksek ısıda, uzun pişirilen et diyabet riskini artırıyor'
Tayvan ekonomik rekabette iddialı
Tayvan ekonomik rekabette iddialı
Bağcılar'da 111 bin 43 ağaç kesilmekten kurtarıldı
Bağcılar'da 111 bin 43 ağaç kesilmekten kurtarıldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim