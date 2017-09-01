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Hobi olarak başladılar şimdi talebe yetişemiyorlar

Samsun'da şehir hayatından bıkıp tarımla uğraşmaya başlayan diş hekimi ile kayınbiraderi, 3 dönüm serada topraksız tarımla 20 tonun üzerinde çilek yetiştirdi.

Hobi olarak başladılar şimdi talebe yetişemiyorlar

Samsun'da şehir hayatından bıkıp tarımla uğraşmaya başlayan diş hekimi ile kayınbiraderi, 3 dönüm serada topraksız tarımla 20 tonun üzerinde çilek yetiştirdi.

01 Eylül 2017 Cuma 12:50
Hobi olarak başladılar şimdi talebe yetişemiyorlar

SAMSUN (AA) - Samsun'da şehir hayatından sıkıldıkları için tarımla uğraşmaya başlayan diş hekimi ile kayınbiraderi, 3 dönüm serada topraksız tarımla 20 tonun üzerinde çilek üretti.

Şehir hayatının yarattığı stresten uzaklaşmak için hobi arayışına giren Yaşar Gencer (42) ve Murat Özgen (41), 19 Mayıs ilçesi Dereköy Mahallesi'nde kiraladıkları 10 dönümlük arazinin 3 dönümüne sera kurdu.

Topraksız tarımla ilk yıl 20 tonun üzerinde çilek üreten girişimciler, sadece Samsun'a ürün satmalarına rağmen talebe yetişemiyor.

Gencer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, restoran işlettiğini, eniştesi Özgen'in ise diş hekimi olduğunu söyledi. Şehir hayatından ve stresten uzaklaşmak için bir yıl önce tarımla uğraşmaya karar verdiğini ve bu düşüncesini eniştesiyle paylaştığını anlatan Gencer, Özgen'in de olumlu yanıt vermesi üzerine Dereköy Mahallesi'nde 10 dönümlük bir arazi kiraladıklarını ifade etti.

Arazinin 3 dönümlük kısmına sera kurduklarını söyleyen Gencer, "Hiçbir destek almadan 600 bin liraya mal ettik ve serada topraksız tarımla çilek üretmeye başladık." dedi.

"Stresten uzak kalalım derken profesyonel seracı olduk"

İlk yıl 20 tonun üzerinde çilek hasat ettiklerini dile getiren Gencer, şöyle devam etti:

"Bir yıl önce bir dönüm serada çilek üretmeye karar verdiğimizde, çevremizdeki pastaneciler bizden çilek talep etti. Talepler artınca serayı 3 dönüm yapmaya karar verdik. Tamamen kendi imkanlarımızla 3 dönümlük profesyonel bir sera kurduk. Hiç bilmediğimiz ve anlamadığımız bir sektöre girdik. Stresten uzak kalalım derken profesyonel seracı olduk. Araştırdık, danıştık ve uzmanlarla görüşerek böyle bir sera kurduk. 5 bin çilek fidesi ekimi yaptık. Henüz ilk yılımız olmasına rağmen tam kapasite verim alarak 20 ton çilek yetiştirdik."

Hobi olarak başladıkları iş gelir kaynakları oldu

Diş hekimi Murat Özgen de şehirden uzaklaşmak ve stresten kurtulmak için başladıkları seracılığın kendileri için gelir kaynağı haline geldiğini ifade etti.

Bilmedikleri bir sektörde profesyonelleşmeye başladıklarını dile getiren Özgen, ''Kurduğumuz serada yetiştirdiğimiz çilekleri Samsun'daki pastane, dondurmacı ve manavlar alıyor. Sadece Samsun'a ürün vermemize rağmen yetiştiremiyoruz. Gelecek yıllarda serayı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Muhabir: Mehmet Kumcağız

Anahtar Kelimeler:
ÇİLEKMurat ÖzgenSamsunSeraTarımTopraksız TarımTürkiyeYaşar Gencer
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