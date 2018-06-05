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Hollanda'da iş başvurularında yabancılara ayrımcılık

Hollanda'da yapılan araştırmaya göre işverenler, Türk, Faslı ve Surinamlı isimlerle gönderilen iş başvuru e-postalarını, Hollandaca adla olanlara göre daha az açıyor.

Hollanda'da iş başvurularında yabancılara ayrımcılık

Hollanda'da yapılan araştırmaya göre işverenler, Türk, Faslı ve Surinamlı isimlerle gönderilen iş başvuru e-postalarını, Hollandaca adla olanlara göre daha az açıyor.

05 Haziran 2018 Salı 12:40
Hollanda'da iş başvurularında yabancılara ayrımcılık

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da bir araştırma, işverenlerin, iş başvurularında yabancı kökenlilere ayrımcılık yaptığını ortaya koydu.

İnternet üzerinden özgeçmiş şablonları ve iş başvuru örnekleri sunan CVSter adlı kurumun yaptığı araştırmada, ülkede farklı branşlardaki 120 firmaya uydurulmuş isimlerle 480 iş başvurusu e-postası gönderildi.

Araştırmaya göre işverenler, Türk, Faslı ve Surinamlı isimlerle gönderilen e-postaları, aynı sayıdaki Hollandaca olanlara oranla yüzde 9 daha az açtı.

Araştırmada, ekte özgeçmişi bulunan yabancı isimle gönderilen e-postalarına ise yüzde 13 daha az bakıldığı ifade edilirken, yabancı isimle iş başvurusu yapanların yüzde 16 daha az iş görüşmesine davet edildiği kaydedildi.

Gönderilen e-postaların ve ekteki özgeçmişlerin açılıp açılmadığının mail izleme yazılımıyla takip edildiği aktarıldı.

Devlet Kamu Televizyonu NOS'da ocak ayında yayınlanan Radar isimli programda, ülkedeki istihdam bürolarının yarısının işverenin isteği üzerine Türk, Fas ve Surinamlıları istihdam için saf dışı bırakmayı kabul ettiği ortaya çıkmıştı.

Muhabir: Abdullah Aşıran

Anahtar Kelimeler:
AyrımcılıkDünyaHollandaİşveren
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