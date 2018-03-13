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Hollanda'dan Türkiye'ye rezervasyonlarda büyük artış

Hollanda'da, bu yıl Türkiye'ye tatile gitmek isteyenlerin sayısında artış olduğu bildirildi.

Hollanda'dan Türkiye'ye rezervasyonlarda büyük artış

Hollanda'da, bu yıl Türkiye'ye tatile gitmek isteyenlerin sayısında artış olduğu bildirildi.

13 Mart 2018 Salı 23:13
Hollanda'dan Türkiye'ye rezervasyonlarda büyük artış

ROTTERDAM (AA) - Hollanda medyasının, Hollanda Seyahat Acenteleri Birliği (ANVR) ve farklı seyahat acentelerinin açıklamalarına dayandırdığı haberlerine göre, bu yıl Türkiye'de tatil yapmak isteyen müşterilerin sayısında artış yaşanıyor.

ANVR Basın Sözcüsü, Türkiye'de tatil yapmak isteyenlerin sayısında geçen yılın ocak ayına göre bu yıl yüzde 90 artış olduğunu belirtti.

Haberlerde, kaliteyle birlikte fiyatların ucuz olmasının Hollandalılar için cazip olduğu ifade edildi.

Şimdiden çok sayıda rezervasyon yapıldığını bildiren ülkenin en büyük seyahat acenteleri, böyle devam etmesi halinde yaz tatili rezervasyonlarının nisan ayında tükenmesini beklediklerini kaydetti.

Muhabir: Abdullah Aşıran

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Dünya
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