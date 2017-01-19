HSYK'dan yeni atamalar

HSYK’nın internet sitesinde yayınlanan kararnameye göre 16 başsavcının görev yeri değiştirildi.HSYK kararnamesine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yıldırım, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar, Van Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine atandılar.Kodalak’tan boşalan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yüksel Kocaman getirildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan Mersin Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza Sam İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, Gebze Cumhuriyet Başsavcıvekili Mesut Cihangir İzmir Bölge Adliye Mahkemesi üyesi, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı, Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak da İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına atandı.Bafra Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin Van Cumhuriyet Başsavcısı, Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak Mardin Cumhuriyet Başsavcısı, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan Tokat Cumhuriyet Başsavcısı, Şebinkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik Artvin Cumhuriyet Başsavcısı, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Başak Eryılmaz Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı ve Pazar Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirildi.