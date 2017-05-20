İlkokul tuvaletinde küç kıza hizmetlisi tutuklandı

Selçuk polisi tarafından sorgulanan zanlı savcılıkta suçunu itiraf etti. Mustafa K. A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışında bekleyen küçük kızın ailesi, Mustafa K. A.'ya saldırmak istediSelçuk'ta ilkokul ikinci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki küçük kızı taciz ettiği iddiasıyla önce gözaltına alınan Mustafa K. A., (22) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Memuriyet Selçuk İMKB Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde bulunan ancak eğitim öğretim yılı başından beri Selçuk Atatürk İlkokulunda hizmetli olarak görev yapan Mustafa K. A., iddiaya göre ilkokul ikinci sınıf öğrencisini teneffüs sırasında tuvalete görürdü. Küçük kıza tacizde bulunan ve bu konudan hiç kimseye bahsetmemesini isteyen Mustafa K. A., tekrar kendisini çağıracağını söyledi. Yaşadığı bu olay karşısında korkup ağlayarak dışarıya kaşan küçük kız, olayı öğretmenine anlattı. Olayı haber alan 8 yaşındaki kızın ailesi Mustafa K.A.'dan şikayetçi oldu.Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Mustafa K.A, savcılığa sevk edildi. Savcılıkta suçunu itiraf eden Mustafa K. A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışında bekleyen küçük kızın ailesi, Mustafa K. A.'ya saldırmak istedi. Polisler tarafından güçlükle sakinleştirilen küçük kızın ailesi, okul yönetimine de tepkilerini dile getirerek, "Bu şahıs ile ilgili olarak bazı veliler daha önce uygunsuz davranışları olduğuna dair şikayetlerini okul yönetimine iletmişler. Ancak önlem alınmamış. Ayrıca bu kişinin kadrosu bulunduğu Selçuk İMKB Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde yine bu sebepten dolayı görev yerinin değiştirildiğini öğrendik. Böyle bir suç işleyen kişiyi nasıl ilkokul öğrencilerinin içine gönderirler anlamıyoruz. Bizim çocuğumuzun psikolojisi ne olacak. Biz böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için ve başka ailelerin canı yanmaması için bu şahıstan davacı olduk" ifadelerini kullandılar.Öte yandan'nın, 4 Mayıs 2017 tarihinde yazdığı sosyal paylaşım sayfasındaki satırlar ise dikkat çekti. Mustafa K.A, o paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Benim memuriyet hayatım 1 sene 11 ay, neredeyse 2 sene olmak üzere. Hayatım boyunca en sevdiğim ilkokul oldu. Şu ana kadar beni seven velilere, öğrencilere teşekkür ederim ve borç bilirim. Beni seven Mili Eğitim'deki bütün üst düzey müdür, müdür yardımcısı, şef ve memur arkadaşıma teşekkür ederim. Fakat yakın bir zaman sonra 9 aydır çalışmakta olduğum Atatürk İlkokulundan ayrılacağım, daha doğrusu Selçuk'tan gideceğim. Hakkımda hayırlısı olsun bakalım. Sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın. Tayin dilekçemin cevabı gelirse Selçuk'tan gideceğim, fakat onay gelmezse Allah'tan hayırlısı olmasını istiyorum, şimdiden yazmak iyi olur. Ya bu hafta yada önümüzdeki hafta dilekçe gelir..."