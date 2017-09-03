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İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'dan Arakan çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddetin durdurulması çağrısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'dan Arakan çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddetin durdurulması çağrısında bulundu.

03 Eylül 2017 Pazar 15:54
İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'dan Arakan çağrısı

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddetin durdurulması çağrısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen Johnson, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin, zamanın en ilham verici isimlerinden biri olarak görülmesine rağmen Arakan'daki uygulamaların ülkenin saygınlığını zedelediğini belirtti.

Suu Çii'nin, ülkenin modernleştirilmesi yolunda büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu kaydeden Johnson, "Umuyorum ki kendisi dikkate değer niteliklerini, ülkesini birleştirmek, şiddeti bitirmek, Müslümanlara ve Arakan bölgesinde yaşayan diğer topluluklara yönelik tüm önyargıları sonlandırmak için kullanabilir. Kendisinin Burma (Myanmar) ordusunun desteğini alması ve barış ortamının oluşturulması yolunda girişimlerinin engellenmemesi son derece önemli. Kendisine ve Burma'daki herkese tam destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Gökhan Kurtaran

Anahtar Kelimeler:
ArakanDünyaİngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson
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