İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'dan Arakan çağrısı

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddetin durdurulması çağrısında bulundu.
Suu Çii'nin, ülkenin modernleştirilmesi yolunda büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu kaydeden Johnson, "Umuyorum ki kendisi dikkate değer niteliklerini, ülkesini birleştirmek, şiddeti bitirmek, Müslümanlara ve Arakan bölgesinde yaşayan diğer topluluklara yönelik tüm önyargıları sonlandırmak için kullanabilir. Kendisinin Burma (Myanmar) ordusunun desteğini alması ve barış ortamının oluşturulması yolunda girişimlerinin engellenmemesi son derece önemli. Kendisine ve Burma'daki herkese tam destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.
Muhabir: Gökhan Kurtaran