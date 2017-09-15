İngiltere'de terör tehdit seviyesi en üst basamağa yükseltildi

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkedeki terör tehdit seviyesinin en üst basamak olan “kritik”e çıkarıldığını açıkladı.Londra metrosunda patlama: 18 yaralı
May, Londra metrosunda bugün yaşanan bombalı terör saldırısının ardından ülkedeki terör tehdit seviyesinin en üst basamak olan “kritik”e yükseltildiğini bildirdi.
İngiltere’de terör tehdidi 5 basamakta değerlendiriliyor. "Kritik" seviyesi, her an bir terör saldırısı olabileceğine dair somut bir istihbaratın olduğu anlamına gelirken "ciddi" seviyesi, böyle bir istihbarat olmamakla birlikte saldırının kuvvetle muhtemel görüldüğünü gösteriyor.
Muhabir: Tayfun Salcı