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'İnşallah aynı başarı diğer bölgelerde de gösterilir'

Suriyeli Türkmen ve Arap Aşiretleri Birliğince, "Artık terör örgütlerinden kurtulmak, onların zulmü altında yaşayan ve kendi bölgeleri işgal edilmiş olan halkımızın özgürleştirme zamanı gelmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

'İnşallah aynı başarı diğer bölgelerde de gösterilir'

Suriyeli Türkmen ve Arap Aşiretleri Birliğince, "Artık terör örgütlerinden kurtulmak, onların zulmü altında yaşayan ve kendi bölgeleri işgal edilmiş olan halkımızın özgürleştirme zamanı gelmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

27 Mart 2018 Salı 17:07
'İnşallah aynı başarı diğer bölgelerde de gösterilir'

ŞANLIURFA (AA) - Suriyeli Türkmen ve Arap Aşiretleri Birliğince Afrin'in terör örgütlerinden temizlenmesinden duyulan memnuniyet ifade edilerek, "Artık terör örgütlerinden kurtulmak, onların zulmü altında yaşayan ve kendi bölgeleri işgal edilmiş olan halkımızın özgürleştirme zamanı gelmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Halep, Rakka, Deyrizor ve Haseke topraklarının ABD destekli terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edildiği hatırlatıldı.

Menbiç ilçesinde etnik temizlik yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Menbiç ilçesi Arap ve Türkmenlerden oluşuyordu. Kürt nüfusu ise yüzde 7 civarındaydı. 20 yıl önce bulundukları bölgede Tişrin Barajı'nın inşaatı sırasında köylerinin sular altında kalması neticesinde ilçeye göç etmişlerdir. 2016 tarihinde ABD destekli YPG/PKK katliamlar yaparak ilçeyi işgal etmiştir. Benzer olaylar Tel Rıfat kasabasında yaşanmıştır ve YPG/PKK tarafından işgal edilip oranın halkını göçe zorlanmıştır. Ayın Dakna köyünde ÖSO mensubu 59 kişi hakkında toplu katliam düzenlemekle yetinmeyip öldürülen şehitlerin cesetleriyle Afrin'de turlar düzenlemişlerdir."

Afrin'in terörden temizlenmesinin tüm Suriyelileri mutlu ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Artık terör örgütlerinden kurtulmak ve onların zulmü altında yaşayan ve kendi bölgeleri işgal edilmiş olan halkımızın özgürleştirme zamanı gelmiştir. Terör örgütü YPG/PKK saflarında bulunan ve yalan vaatlerle kandırılmış olan halkımıza çağrımız, bu terör örgütlerinden uzak durun ve ellerinizdeki silahları halkınıza yöneltmekten vazgeçin. Bu kapsamda Afrin'in alınması biz Suriyelileri çok mutlu etti. İnşallah aynı başarı diğer bölgelerde de gösterilir. İnşallah bu zalim terör örgütü Suriye'den temizlenir. Allah Cumhurbaşkanı ve İslam liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dan ve ordusundan razı olsun. Desteklerini bizlerden esirgemesin ve her zaman olduğu gibi ordusuyla beraber hep yanımızda olsun. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, yaralılarımıza acil şifalar, sürgüne uğramış halkımızın vatana kavuşma dileğiyle."

Muhabir: Müslüm Etgü

Anahtar Kelimeler:
AçıklamaAfrinSuriyeli Türkmen Ve Arap Aşiretleri BirliğiTerör örgütü YPG/PKKTürkiye
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