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Irak'ın kuzeyindeki PKK kampları imha ediliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarına yönelik operasyonda, teröristlerce kullanılan 5 mağara ve 12 sığınak imha edildi.

Irak'ın kuzeyindeki PKK kampları imha ediliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarına yönelik operasyonda, teröristlerce kullanılan 5 mağara ve 12 sığınak imha edildi.

23 Mart 2018 Cuma 14:00
Irak'ın kuzeyindeki PKK kampları imha ediliyor

HAKKARİ (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarına yönelik operasyonda, teröristlerce kullanılan 5 mağara ve 12 sığınak imha edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca, 10 Mart'ta PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyon kararlılıkla sürüyor.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgelerinde teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 5 mağara, 12 sığınak ve 3 çadır kullanılamaz hale getirildi.

Mağara ve sığınaklarda bulunan çok sayıda yaşam malzemesi imha edildi.

Ayrıca dün Hakurk bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda iki biksi ağır makineli tüfek, roketatar, 3 kalaşnikof, termal ve el dürbünü ele geçirildi.

Söz konusu bölgede 13 gündür devam eden operasyonda şimdiye 20 mağara ve 42 barınak kullanılmaz hale getirildi.

Muhabir: Yılmaz Kazandıoğlu

Anahtar Kelimeler:
HakkariHakurk/Kani Rash BölgesiTerör örgütüne Yönelik OperasyonTürkiye
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