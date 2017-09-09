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Irma'dan etkilenen Fransız adaları doğal afet bölgesi ilan edildi

Fransa, Atlantik Okyanusu'nda ilerleyen Irma kasırgasının vurduğu Karayip'teki deniz aşırı toprakları Saint-Martin ve Saint-Barthelemy adalarını "doğal afet bölgesi" ilan etti.

Irma'dan etkilenen Fransız adaları doğal afet bölgesi ilan edildi

Fransa, Atlantik Okyanusu'nda ilerleyen Irma kasırgasının vurduğu Karayip'teki deniz aşırı toprakları Saint-Martin ve Saint-Barthelemy adalarını "doğal afet bölgesi" ilan etti.

09 Eylül 2017 Cumartesi 16:34
Irma'dan etkilenen Fransız adaları doğal afet bölgesi ilan edildi

PARİS (AA) - Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Irma kasırgasının büyük yıkıma neden olduğu Saint-Martin ve Saint-Barthelemy "doğal afet bölgesi" oldu.

Doğal afetten kaynaklanan zararı karşılayacak Fransa devlet sigorta şirketi CRR'den yapılan yazılı açıklamada, iki adadaki toplam zararın 1,2 milyar avro olduğunun tahmin edildiği bildirildi.

Irma kasırgasının son 35 yıldır Fransa'nın deniz aşırı topraklarında etkili olan kasırgaların en önemlilerinden biri olduğuna işaret edilen açıklamada, şirketin parasal varlığının zararı karşılayabilecek düzeyde olduğu vurgulandı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, dün yaptığı açıklamada, Karayip'teki iki adada kasırga nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin kaybolduğunu, 112 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Collomb, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da bölgede görev yapan personelin bugün itibarıyla bin 100'e çıkacağını kaydetmişti.

Saint-Martin Adası'ndaki binaların yüzde 60'ının kullanılamaz halde olduğu bildiriliyor.

Atlantik Okyanusu'nda Karayip Adaları'nı ve Porto Rico'yu vuran Irma kasırgası kuzey ve batı yönünde, Dominik Cumhuriyeti ve Haiti'ye doğru ilerliyor.

Kasırga Karayip Denizi'nin doğusundaki adalarda ve Porto Rico'da büyük yıkıma yol açmıştı.

Kasırganın saatte 298 kilometre hıza ulaşan rüzgarının, gelecek günlerde Turks ve Caicos adalarını, Bahamaları ve ABD'nin Florida sahillerini etkisi altına alacağı tahmin ediliyor.

Irma kasırgasının, Atlantik Okyanusu üzerinde oluşan kasırgalar arasında rüzgar sürekliliği bakımından 2005'teki Wilma kasırgasından, basınç alanının büyüklüğü bakımından 2007'deki Dean kasırgasından ve karadaki etkisi bakımından yine 2007'deki Felix kasırgasından bu yana görülen en şiddetlisi olduğu belirtiliyor.

Irma, 30 Ağustos'ta Afrika'nın batısında, Cape Verde (Yeşil Burun) Adaları civarında, Afrika'dan esen tropik rüzgarların yarattığı bir anaforun büyümesiyle oluşmuş, Atlantik Okyanusu üzerinde şiddetini arttırmıştı.

Muhabir: Murat Ünlü

Anahtar Kelimeler:
Doğal Afet BölgesiDünyaFransaIrma Kasırgası
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