İş Bankası'na 4 ödül

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası'nın yeni nesil ile buluşturduğu Dijital Kumbara ve mobil uygulaması Maximum Mobil, IDC Türkiye tarafından toplam 4 dalda ödüle layık görüldü.

Türkiye İş Bankası açıklamasına göre, ABD merkezli pazar araştırmaları şirketi International Data Corporation (IDC) Türkiye tarafından verilen "Finans Teknoloji Ödülleri"nde; Türkiye İş Bankası, Dijital Kumbara ve Maximum Mobil uygulaması ile 4 farklı kategoride ödül aldı.

Türkiye İş Bankası’nın, yıllardır çocukların severek kullandığı kumbarayı, 18 yaşından küçüklerin dijital yoldan da para biriktirmesine olanak sağlayacak şekilde yeni nesil ile buluşturduğu Dijital Kumbara, IDC Türkiye’nin ödül değerlendirmesinde “müşteri deneyimi” kategorisinde birinci, “dijital kanallar” kategorisinde ikinci oldu.



Bankanın teknoloji iştiraki SoftTech tarafından geliştirilen; bir kredi kartı uygulaması olmasının ötesinde dijitalde uçtan uca satın alma deneyimi sunan bir ekosistem bakış açısı ile tasarlanan Maximum Mobil ise "dijital kanallar" ile "finansal kurum ve ticari işletme iş ortakları" kategorilerinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Ödüller, IDC Türkiye Finans Zirvesi 2017 kapsamında düzenlenen törende verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen ödüllere ilişkin yaptığı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz çağda hızla gelişen teknolojilerin beraberinde getirdiği bireylerin basitlik, hız ve kolaylık beklentisi günümüzde dijital bankacılığı vazgeçilmez kılıyor. Teknolojiyle iç içe yaşadığımız günümüzde, müşterilerimizin ihtiyaç duydukları tüm bankacılık hizmetlerini zaman ve mekandan bağımsız kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmelerine imkan sağlayan ürün ve hizmet tasarımlarımız ile ideal müşteri deneyimini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sezen, mobil ödemeler alanında müşterilerin anlık ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ekosistem bakış açısı ile tasarladıkları Maximum Mobil ile kart yönetimi hizmetlerinin yanı sıra iş ortağı markalardan uygulama içerisinden kesintisiz bir satın alma deneyimi sunduklarını aktardı.

Dijitalleşmenin mobil dışı alanlarda da hızla geliştiğine dikkati çeken Sezen şunları kaydetti:

"Akıllı telefonlar hayatımızın bir parçası haline gelerek iletişim aracı olmanın çok ötesine gitti, diğer nesneler ile iletişim kurabilmemiz için bir geçiş kapısına dönüştü. İnternet üzerinden nesnelerin birbirine bağlanıp veri gönderip alma kabiliyetleri olarak tanımlayabileceğimiz Nesnelerin İnterneti kavramı akıllı telefonlar ile birlikte hayatımıza giren önemli bir teknolojik trend oldu. Müşterilerimize basit, hızlı ve kolay bir şekilde hizmet sunma anlayışımızın bir parçası olarak nesnelerin interneti teknolojisini klasik kumbaralarımıza uyarladık. Mobil bankacılık uygulamamız İşCep ile konuşarak İşCep’ten bluetooth üzerinden para gönderme fonksiyonu tanımlanan Dijital Kumbara, dijital dünyada doğan çocuklarımızın ilgisini çekecek şekilde tasarlanmış olan bu deneyimi ile küçük yaştan tasarruf alışkanlığı kazanılmasında önemli rol oynayacak"