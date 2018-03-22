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İşçiler iş bırakınca sokakları belediye başkanı ile personel temizledi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde temizlik işlerini yürüten yüklenici firmanın belediyeden alacağı olduğunu iddia ederek işçilerini çekmesi üzerine belediye başkanı ve belediye çalışanları sokaklarda temizlik yaptı.

İşçiler iş bırakınca sokakları belediye başkanı ile personel temizledi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde temizlik işlerini yürüten yüklenici firmanın belediyeden alacağı olduğunu iddia ederek işçilerini çekmesi üzerine belediye başkanı ve belediye çalışanları sokaklarda temizlik yaptı.

22 Mart 2018 Perşembe 12:39
İşçiler iş bırakınca sokakları belediye başkanı ile personel temizledi

HATAY (AA) - Dörtyol Belediyesinin temizlik işlerini yürüten yüklenici firmanın belediyenin kendilerine borcu olduğunu iddia ederek işçilerini çekmesi üzerine, Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy ve bir grup belediye çalışanı sokaklarda temizlik yaptı.

İddiaya göre, ilçede temizlik işlerini yapan firma, belediyeden bir kısım alacağını tahsis edemeyince yaklaşık 70 temizlik işçisine iş bıraktırdı.

Bunun üzerine ilçede temizlik işleri aksayınca, Başkan Toksoy ve bazı belediye çalışanları temizlik yapmaya başladı.

Eline süpürge ve kürek alan Toksoy, sokak ve caddeleri temizledi.

Dörtyol Belediye Başkanı Toksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede temizlik işlerini yapan yüklenici firmaya 4 yılda yaklaşık 5 milyon lira ödeme yaptıklarını ancak bazı alacaklarını gerekçe göstererek, işçilerini çekip kendilerine gözdağı vermeye çalıştığını öne sürdü.

Toksoy, 4 yıl boyunca belediyeye ait temizlik araçlarını firmaya verdiklerini ve bunun karşılığında da hiç bir ücret talep etmediklerini belirtti.

Vatandaşların mağdur olmaması için temizlik işini yapmaya başladıklarını ifade eden Toksoy, şunları kaydetti:

"Temizlik işlerimizi yapan yüklenici firmaya 4 yılda yaklaşık 5 milyon lira ödeme yaptık. Ancak bazı borçlarımızı gerekçe göstererek burada temizlik görevlilerini Erzin, İskenderun ve Payas bölgesine çekiyorlar. Bize gözdağı vermeye çalışıyorlar. 4 yıldır kendi araçlarımızı bu firmaya vererek hiç bir ücret talep etmeden temizlik işlemlerini yapıyorduk. Ne oldu da şimdi bu durum ortaya çıktı. Bizde bu oyunu bozmak için topyekün tüm belediye personellerimizle bugün şehrimizi temizleyeceğiz. Yetişebildiğimiz kadar vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz. Arkadaşlarımızı değişik alanlarda görevlendirerek bu sorunu çözmeye çalışacağız."

Anahtar Kelimeler:
Dörtyol BelediyesiİşçiTemizlikTürkiye
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