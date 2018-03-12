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Işıklar 'doğa' için söndürülecek

Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın tüm dünyada gerçekleştirdiği "Dünya Saati" etkinliği kapsamında, başta iklim değişikliği olmak üzere dünyadaki çevre sorunlarına dikkati çekmek amacıyla 24 Mart'ta ışıklar bir saatliğine söndürülecek.

Işıklar 'doğa' için söndürülecek

Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın tüm dünyada gerçekleştirdiği "Dünya Saati" etkinliği kapsamında, başta iklim değişikliği olmak üzere dünyadaki çevre sorunlarına dikkati çekmek amacıyla 24 Mart'ta ışıklar bir saatliğine söndürülecek.

12 Mart 2018 Pazartesi 16:30
Işıklar 'doğa' için söndürülecek

İSTANBUL(AA) - Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) - Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında bu yıl Türkiye'de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Ayasofya Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Truva Atı ile Sultanahmet, Süleymaniye ve Selimiye camileri gibi pek çok yapının yanı sıra Galatasaray, Kadir Has ve Orta Doğu Teknik üniversiteleri gibi birçok kurum ışıkları kapatılacak. Etkinliğe, Beşiktaş ve Başakşehir spor kulüpleri de destek verecek.

Geçen senelerde olduğu gibi bu yıl da "www.dunyasaati.org" adresi üzerinden kayıt yapılarak, etkinlik farklı grup faaliyetleriyle desteklenebiliyor.

Katılımcılar, doğa sohbetleri, gece koşusu, bisiklet turu, doğa masalları, yıldız gözlemi, doğadan esinlenilmiş yoga pozları, müzik dinletisi, fosforlu kıyafetlerle dans, ormanda ya da bahçede kamp, komşularla kuyu oyunları ya da saklambaç ve kıyafet veya kitap gibi eşyaları kapsayan takas gibi etkinlikler düzenleyebiliyor.

"Dünyayı korumak için bir şeyler yapın"

Açıklamada görüşlerine yer verilen WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, bütün doğaseverleri Dünya Saati 2018'e katılmaya davet etti.

Herkese 5 adımlık tavsiyelerde bulunduklarını aktaran Pasinli, şunları kaydetti:

"Öncelikle atığınızı, özellikle de doğada çözülmesi yüzyıllar süren tek kullanımlık plastik malzeme kullanımını azaltın. Yaşadığınız yerde bitki ve çiçek yetiştirerek hem hayatınızı hem de çevrenizi renklendirin. Doğa yürüyüşlerine gidin; toprağı ve ağaçları hissedin, temiz havayı ciğerlerinize çekin. Yemeklerinizde sürdürülebilir, yani mevsiminde, yerel ve avlanması yasak olmayan besinleri tercih edin. Mümkünse yemek atıklarınızı kompostlaştırarak tekrar toprağa kazandırın ve harekete geçin… İster plajları temizlemek için bir etkinlik düzenleyin, ister etrafınızdaki insanları geri dönüşüm konusunda teşvik edin, isterseniz dünyamızı korumaya yardım etmek için bir dilekçe imzalayın. Dünyaya bağlanın ve onu korumak için bir şeyler yapın."

Muhabir: Kenan Irtak

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Türkiye
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