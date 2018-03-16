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Isparta'da uzman erbaşlar yemin etti, bröve taktı

Isparta'da Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde 47. dönem uzman erbaşlar yemin etti, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'nde 44. dönem uzman erbaşlar brövelerini taktı.

Isparta'da uzman erbaşlar yemin etti, bröve taktı

Isparta'da Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde 47. dönem uzman erbaşlar yemin etti, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'nde 44. dönem uzman erbaşlar brövelerini taktı.

16 Mart 2018 Cuma 23:27
Isparta'da uzman erbaşlar yemin etti, bröve taktı

ISPARTA (AA) - Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında gerçekleştirilen yemin törenine, merkez komutanı Piyade Albay Ferat Vural, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir ile askerlerin aileleri katıldı.

Temel eğitimlerini tamamlayan 2 bin 382 komando uzman erbaş, silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti.

Tuğgeneral Bozdemir ve Albay Vural, daha önce Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında vatani görevlerini tamamlayan, halen aynı yerde çocukları veya torunları askerlik yapan kişilere teşekkür belgesi ve hediye verdi.

Piyade Albay Vural, törende, Türk ordusunun örf, adet, gelenek ve göreneklerinin en önemlisi olan and içme töreninin manevi değerinin çok büyük olduğunu söyledi.

Bu yeminin şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri safına katılmanın ve "Mehmetçik" unvanını almanın ifadesi olduğunu dile getiren Vural, şöyle devam etti:

"Komando olmak onurdur. Çocuklarınıza, torunlarınıza bırakacağınız manevi mirastır. Mehmetçik, asırlara damgasını vuran büyük Türk milletinin ortak adıdır. Mehmetçik, aziz vatan uğruna çocuğunu beşikte, annesini ve eşini tarlada, hastasını yatakta bırakarak cepheden cepheye koşan ölümsüz kahramanların adıdır. Evlatlarımız and içerek bu kutsal nöbeti devraldılar. Onları merak etmeyiniz. Onlar en iyi yerden en iyi eğitimi aldılar. Ülkemizin Mehmetçik'e, Mehmetçik'in de devletimize ve Türk milletine emanet olduğunu unutmayınız. Onlara güveniniz ve gurur duyunuz."

Daha sonra askerler, bando eşliğinde tören geçişi yaptı, ardından aileler, çocuklarıyla bir araya gelerek özlem giderdi. Asker aileleri kavuşma sırasında sevinç gözyaşı döktü.

"Komandonun ihtiyaç duyduğu kudret damarlarındaki asil kanda"

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❮❯Isparta'da uzman erbaşlar yemin etti, bröve taktıIsparta'da Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde 47. dönem uzman erbaşlar yemin etti. Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında gerçekleştirilen törende, temel eğitimlerini tamamlayan 2 bin 382 komando uzman erbaş, silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti. ( Mustafa Ünal Uysal - Anadolu Ajansı )16.03.2018 Mustafa Ünal Uysal1 / 14

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'nde temel eğitimlerini tamamlayan 44. dönem uzman erbaşlar da brövelerini taktı.

Komutanlıkta bulunan spor salonunda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, askerler ve aileleri katıldı.

Tuğgeneral Bozdemir, törende, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve komando camiasına yeni komandolar kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Eğitilmiş askere özellikle de komandoya duyulan ihtiyacın önceki dönemlere göre daha da önemli hale geldiğini vurgulayan Bozdemir, komandoların verilecek her türlü göreve hazır ve istekli olduğunu dile getirdi.

"Türk komandosunun ihtiyaç duyduğu kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Yaşadığımız bu süreçte her yönüyle güçlü bir Türk Silahlı Kuvvetlerine sahip olmanın önemini daha iyi anlıyoruz." diyen Bozdemir, şöyle konuştu:

"Güçlü bir Türk Silahlı Kuvvetleri hedefine ulaşılmasının temel şartının inanmış, adanmış komandolar olduğunun bilincindeyiz. Komandonun en önemli özelliği seçilmiş, nitelikli, yetişmiş, özgüveni tam ve vazife için adanmış insan gücü olduğu gerçeğiyle, eğitim ve öğretim faaliyetlerine kaliteden ödün vermeden devam etmekteyiz."

Bozdemir daha sonra, eğitim, atış, spor ve disiplin kurslarında dereceye giren uzman erbaşlara brövelerini takıp, teşekkür belgesi verdi. Komutanlıktaki rütbeli askerler de diğer uzman erbaşlara brövelerini taktı.

Komando Marşı'nın ardından uzman erbaşlar aileleriyle buluşarak hasret giderdi.

Muhabir: Mustafa Ünal Uysal​

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