İsrail askerleri Filistinli tutuklunun ailesine ait evi yıktı

CENİN
İsrail askerleri geçen ekim ayında "bir Yahudi yerleşimciyi öldürmekle" suçlanan Filistinli tutuklu Muhammed Eburrab'ın ailesinin Batı Şeria'da bulunan evini yıktı.
İsrail askerlerinin kullandığı plastik mermiyle sırtından yaralanan bir genç ile atılan gazdan etkilenen onlarca Filistinlinin, Cenin Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.
Muhammed Eburrabb isimli Filistinli geçen ekim ayında Kefer Kasım beldesinde bir Yahudi yerleşimciyi öldürdüğü iddiasıyla İsrail güçleri tarafından tutuklanmıştı.
Muhabir: Hamdi Yıldız