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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş:

- "(Kalp krizi geçirdiği iddiası) Demek hastaneye kaldırılmışım öyle mi? Ne kadar ömür biçiyorlar bana? Baktılar ki başkana başka türlü bir şey olmuyor, böyle bir takım söylentilerle 'ne yapsak?' diyorlar" - "Tamamen doğal besleniyorum. Elhamdülillah bir rahatsızlığım yok. Çünkü bizim bebekliğimizde henüz mamalar çıkmamıştı, margarin yoktu"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş:

- "(Kalp krizi geçirdiği iddiası) Demek hastaneye kaldırılmışım öyle mi? Ne kadar ömür biçiyorlar bana? Baktılar ki başkana başka türlü bir şey olmuyor, böyle bir takım söylentilerle 'ne yapsak?' diyorlar" - "Tamamen doğal besleniyorum. Elhamdülillah bir rahatsızlığım yok. Çünkü bizim bebekliğimizde henüz mamalar çıkmamıştı, margarin yoktu"

23 Ağustos 2017 Çarşamba 14:08
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş:

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, kalp krizi geçirdiği ve rahatsız olduğu iddialarının asılsız olduğunu belirterek, "Demek hastaneye kaldırılmışım öyle mi? Ne kadar ömür biçiyorlar bana? Baktılar ki başkana başka türlü bir şey olmuyor, böyle bir takım söylentilerle 'ne yapsak?' diyorlar" dedi.

Gazetecilerle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç AŞ'ye ait Alibeyköy'deki Bahçe Market'inde incelemelerde bulunan Topbaş, bir gazetecinin kalp krizi geçirdiği iddiasıyla ilgili sorusunu şöyle yanıtladı:

"Tamamen doğal besleniyorum. Elhamdülillah bir rahatsızlığım yok. Detaylarını söylemeyeceğim ama yapılan testlerde oldukça iyi bir bünyeye sahip olduğum söyleniyor. Çünkü bizim bebekliğimizde henüz mamalar çıkmamıştı, margarin yoktu. Biz her şeyi turfanda, mevsiminde yedik. Dokunulmuş, genleriyle oynanmış sebze ve meyvelerle yetişmedik." dedi

2004'te göreve geldiğinde de "Başkan kanser oldu, 6 aylık ömrü var" söylentileri olduğunu ifade eden Kadir Topbaş, şöyle konuştu:

"Oğlum annesine soruyor; 'Bir şeyi mi var, bana söylemiyor?' diye. Kulak misafiri oldum, dedim ki 'Oğlum 6 ay beklersin ve yaşarsak onlar yalancı ama eğer 6 aya gidersek doğru söylüyorlar.' Şimdi de demek ki yine öyle söylüyorlar. Tabii o diyenlere söylemek istemiyorum ama elhamdülillah hiçbir problemim yok. Vücudumda hiçbir rahatsızlığım yok, gayet iyiyim ve sağlıklıyım. Niye? Çünkü çok hassasiyet gösteriyorum. Bizim evimize asa margarin girmez. Her yerden çikolata yenmez. Çok olmamak üzere tam buğday, ekşi mayalı ekmek yeriz. Bunu tavsiye ediyorum veya çavdar ve arpa ekmeği yiyoruz. Peygamber Efendimiz buğday ve arpa karışımı ekmek yerdi. Ben de bir dilim ondan alabiliyorum. Yine Peygamber Efendimiz peyniri cevizle birlikte yermiş. Buna dikkat ediyorum. Her sabah 7 tane zeytinim ve 1 incirim var. Tavsiye ediyorum. Zerdeçalım ve bir tatlı kaşığı çörekotum var. Tavsiye ediyorum. Mümkün mertebe bunlara hassasiyet gösteriyorum."

Sağlıklı yaşamak için sağlıklı besinlere erişmek gerektiğini, şimdi doğal yetişen domates zamanı olduğunu ve herkesin bol bol domates suyu içmesini, badem yemesini öneren Topbaş, "İnternetten özellikle İbrahim Saraçoğlu hocamızın tavsiyelerini çok dinliyorum, takip ediyorum. Kendisi büyük bir bilim adamı ve tavsiyeleri çok doğru. Size de takip etmenizi tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

"Demek hastaneye kaldırılmışım öyle mi? Ne kadar ömür biçiyorlar bana? Baktılar ki başkana başka türlü bir şey olmuyor. Böyle bir takım söylentilerle ne yapsak diyorlar değil mi?" ifadelerini kullanan Topbaş, sözlerini, "Bir de sağlığımı neye borçluyum biliyor musunuz? Üzerimde çok dua olduğuna inanıyorum. Müthiş dua aldığıma inanıyorum. O başka bir şey…" diye tamamladı.

Anahtar Kelimeler:
AçıklamaİBBİstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanıKadir Topbaş
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