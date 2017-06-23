İstanbul'da bayram süresince ulaşım yüzde 50 indirimli

İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, Taksim-Kabataş füniküleri ve şehir hatları vapurları ile İstanbul Otobüs A.Ş. ve özel halk otobüsleri yüzde 50 indirimli hizmet verecek. Vatandaşlar her türlü şikayetlerinin çözümü için Beyaz masa 153'ü ve 0 538 095 2023 numaraları WhatsApp hattını arayabilecekler.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, arefe ve bayram günlerinde artacak yolcu yoğunluğuna paralel olarak otobüs sefer sayısı artırılacak ve hizmetlerin aksamaması, normal ve ek seferlerin düzenli olarak yapılması için gereken bütün tedbirler alınacak. Bayramın üç günü boyunca metro, hafif metro ve tramvay seferleri, öğleden önce seyrek, öğleden sonraları ise sıklaştırılarak gerçekleşecek.