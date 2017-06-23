﻿
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Haziran 2017 Cuma 11:15

İstanbul'da bayram süresince ulaşım yüzde 50 indirimli

Bayramın üç günü boyunca metro, hafif metro ve tramvay seferleri, öğleden önce seyrek, öğleden sonraları ise sıklaştırılarak gerçekleşecek

İstanbul'da bayram süresince ulaşım yüzde 50 indirimli
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İstanbul'da bayram süresince ulaşım yüzde 50 indirimli


İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, Taksim-Kabataş füniküleri ve şehir hatları vapurları ile İstanbul Otobüs A.Ş. ve özel halk otobüsleri yüzde 50 indirimli hizmet verecek. Vatandaşlar her türlü şikayetlerinin çözümü için Beyaz masa 153'ü ve 0 538 095 2023 numaraları WhatsApp hattını arayabilecekler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden verilen bilgiye göre,  arefe ve bayram günlerinde artacak yolcu yoğunluğuna paralel olarak otobüs sefer sayısı artırılacak ve hizmetlerin aksamaması, normal ve ek seferlerin düzenli olarak yapılması için gereken bütün tedbirler alınacak. Bayramın üç günü boyunca metro, hafif metro ve tramvay seferleri, öğleden önce seyrek, öğleden sonraları ise sıklaştırılarak gerçekleşecek.
 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ sanıklarının yakınları duruşmalara kilitlerle gelmiş FETÖ sanıklarının yakınları duruşmalara kilitlerle...
Konya'yı karıştıran 80 Suriyeli gözaltına alındı Konya'yı karıştıran 80 Suriyeli gözaltına...
İzmir'de deprem, AFAD İzmir 5.0 ile sallandı İzmir'de deprem, AFAD İzmir 5.0 ile sallandı
Yanlış Tedavi Sonucu Tazminat Yanlış Tedavi Sonucu Tazminat
Sevgilisine sürpriz hazırlarken evi yakıyordu Sevgilisine sürpriz hazırlarken evi yakıyordu
BM'den hava sıcaklığı için korkutan uyarı BM'den hava sıcaklığı için korkutan uyarı
Yukarı Çık

FETÖ sanıklarının yakınları duruşmalara...
Bursa'da görüşem FETÖ davalarını izlemek için adliyeye gelen sanık yakınlarının üzerinden, anahtarlı...

Haberi Oku