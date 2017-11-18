İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 45 gözaltı

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakları bulunan, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları ve konuşma içerikleri çözümlenmiş 45 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasının çözülmesine yönelik soruşturma kapsamında, 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul merkezli 10 ilde 62 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Muhabirler: Halil Demir, Abidin Mutlu Bozdağ