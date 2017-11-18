Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
106239
ALTIN
161.321
DOLAR
3.8713
STERLİN
5.1183
EURO
4.5671
İBB U23 Grekoromen Güreş İstanbul Şampiyonu Oldu
İBB U23 Grekoromen Güreş...
Galatasaray fena dağıldı
Galatasaray fena dağıldı
Bursa'da gol sesi çıkmadı
Bursa'da gol sesi çıkmadı
Konya'da beraberlik
Konya'da beraberlik
CSKA Moskova yenilgiye rağmen liderliğini korudu
CSKA Moskova yenilgiye rağmen liderliğini...

İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 45 gözaltı

İstanbul merkezli 10 ilde, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları ve konuşma içerikleri çözümlenmiş 45 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 45 gözaltı

İstanbul merkezli 10 ilde, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları ve konuşma içerikleri çözümlenmiş 45 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

18 Kasım 2017 Cumartesi 10:34
İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 45 gözaltı

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakları bulunan, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları ve konuşma içerikleri çözümlenmiş 45 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasının çözülmesine yönelik soruşturma kapsamında, 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, bunun üzerine konusu terör örgütü ile iltisakları bulunan ve örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock programını kullandıkları ve ayrıca konuşma içerikleri çözümlenmiş 45 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul merkezli 10 ilde 62 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Muhabirler: Halil Demir, Abidin Mutlu Bozdağ

Anahtar Kelimeler:
ByLockFETÖİstanbulPDYTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Yıldırım: Naim Süleymanoğlu efsane bir sporcuydu
Başbakan Yıldırım: Naim Süleymanoğlu efsane bir sporcuydu
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: NATO tatbikatında yapılanlar alçakça bir tutumdur
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: NATO tatbikatında yapılanlar alçakça bir tutumdur
Babadan kalma
Babadan kalma "tahin değirmeni"nin çarkını döndürüyor
'Dünyada 28 milyon Ayla var'
'Dünyada 28 milyon Ayla var'
Depremde binadaki hasar SMS ile cebinize gelecek
Depremde binadaki hasar SMS ile cebinize gelecek
Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor
Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor
Yüksekovalı kadınların hayatı kurslarla değişti
Yüksekovalı kadınların hayatı kurslarla değişti
"Ayla" manevi babasına özlemini anlattı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim