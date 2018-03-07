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İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı

FETÖ elebaşı Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya para yatırarak örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan Kaynak Holding çalışanı 41 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı

FETÖ elebaşı Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya para yatırarak örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan Kaynak Holding çalışanı 41 şüpheli yakalandı.

07 Mart 2018 Çarşamba 14:10
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağladıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan 60 şüpheliden 41'i gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'e bağlı Işık Yayıncılık AŞ çalışanlarının FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya para yatırdığı belirlendi.

Soruşturma kapsamına, söz konusu bankaya para yatırdıkları belirlenen ve örgüt elebaşı Gülen'in kitaplarını basan Işık Yayıncılık AŞ'de çalışan 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 41 şüpheliyi gözaltına aldı.

Diğer 19 zanlının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Muhabir: Halil Demir

Anahtar Kelimeler:
Bank AsyaFETÖKaynak HoldingTürkiye
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