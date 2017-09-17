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İstanbul'da 'Kerkük Türkmenlerine Sahip Çık' mitingi gerçekleştirildi

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı, Eyüp'te 'Kerkük Türkmenlerine Sahip Çık' mitingi gerçekleştirdi.

İstanbul'da 'Kerkük Türkmenlerine Sahip Çık' mitingi gerçekleştirildi

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı, Eyüp'te 'Kerkük Türkmenlerine Sahip Çık' mitingi gerçekleştirdi.

17 Eylül 2017 Pazar 20:43
İstanbul'da 'Kerkük Türkmenlerine Sahip Çık' mitingi gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı, Eyüp'te "Kerkük Türkmenlerine Sahip Çık" mitingi gerçekleştirdi.

Alperen Ocakları üyeleri, miting için Eyüp Sultan Meydanı'nda toplandı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mitingde, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi.

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, buradaki konuşmasında, binlerce yıllık Türk yurdu Kerkük'ün şu anda 2 tümen Peşmerge ve binin üzerinde terör örgütü PKK mensubunca işgal edilmiş durumda olduğunu söyledi.

Kendilerine gelen son bilgilere göre, Talabani'ye bağlı 2 tümenin bu gece Süleymaniye'den Kerkük'e doğru hareket ettiğini belirten Mican, yetkilileri, bu konuda gerekli adımları atmaya çağırdı.

IKBY'deki referandum tartışmalarına da değinen Mican, "Dicle Kalkanı Harekatı" yapılması ve Misak-ı Milli sınırlarının güvence altına alınmasını gerektiğini ifade etti.

Türkmeneli Dernekleri Federasyon Başkanı Aydın Beyatlı da referandumun Irak'ı ve bölgeyi ateşe sürükleyeceğini belirterek, "Bu referandum arkasından bölünmeyi getirecektir." ifadelerini kullandı.

Kerkük'ün küçük bir Irak olarak bilinmesi gerektiğini aktaran Aydın, "Kerkük, Irak'ın anahtarı, Irak Orta Doğu'nun anahtarıdır. Irak'ın bölünmesi demek Orta Doğu'nun bölünmesi demektir." diye konuştu.

Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mehmet Tütüncü ise Irak ve Suriye'deki Türkmen bölgelerinde oynanan oyunların aslında Türkiye'yi hedeflediğini dile getirdi.

BBP İstanbul İl Başkanı Mustafa Mican da Kerkük'ün ateş altında olduğunu, 100 yıldır Musul ve Kerkük'ün diplomatik ilişkilere terk edildiğini ifade etti.

Mitinge, Alperen Ocakları üyelerinin yanı sıra çok sayıda Türkmen katıldı.

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