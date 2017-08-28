Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
110126
ALTIN
143.853
DOLAR
3.4462
STERLİN
4.4501
EURO
4.1117
Süper Lig'de görünüm
Süper Lig'de görünüm
Akhisar Belediyespor evinde galip
Akhisar Belediyespor evinde galip
Ramil Guliyev, Berlin'de ikinci oldu
Ramil Guliyev, Berlin'de ikinci oldu
Fenerbahçe Ankara deplasmanında 3 puanın sahibi oldu
Fenerbahçe Ankara deplasmanında 3 puanın...
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik
A Milli Futbol Takımı'nın aday...

İstanbul'da Kurban Bayramı tedbirleri en üst seviyede

İstanbul Valisi Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla kentte hem güvenlik hem de trafik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardıklarını söyledi.

İstanbul'da Kurban Bayramı tedbirleri en üst seviyede

İstanbul Valisi Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla kentte hem güvenlik hem de trafik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardıklarını söyledi.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 16:38
İstanbul'da Kurban Bayramı tedbirleri en üst seviyede

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, Bayrampaşa'da bulunan Mega Center'daki hayvan satış ve kesim noktasında incelemelerde bulundu. Burada, satıcılardan kurbanlık fiyatları konusunda bilgi alan Şahin, gazetecilere açıklama yaptı.

Kurban Bayramı kapsamında her türlü tedbirin alındığını vurgulayan Şahin, "Hem güvenlik hem de trafik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardık. Burada özellikle tatile giden, gitmek üzere olan vatandaşlarımız ve dönüş yapacak olanların hepsine tavsiyemiz; çok dikkatli araç kullanmalarıdır. Trafiğe yorgun çıkmamaları, hem kendi can ve mal emniyetleri hem de karayollarında seyreden başkalarının can ve mal emniyeti açısından çok önemli." diye konuştu.

"Kurallara riayet edelim"

İçişleri Bakanlığı'nın özellikle araçlarla yolculuk yapanlar için bu yıl "Frene değil, kurala güven" diye bir slogan da yayınladığına işaret eden Şahin, şöyle devam etti:

"Gerçekten kurallara riayet edelim. O kurallar, yılların deneyiminde geçmiş, mühendislik hesapları sonucunda oluşturulmuştur. Dolayısıyla hiçbir sürücümüz bunları hafife almasın. Kurallara riayet etsin. Ne kendileri ne aileleri ne milletimiz ne de bizler üzülelim. Ayrıca insanların en güzel ve en huzurlu şekilde bayramlarını idrak edebilmeleri için asayiş noktasında da ciddi tedbirler aldık. Polisimiz, jandarmamız, kolluk kuvvetlerimizin tamamı görevinin başında olacak. Yine sağlık ekiplerimiz, belediye zabıtamız ve ilgili Kurban Bayramı ile görev alabilecek tüm ekiplerimiz çalışmalarını sürdürecek."

Alınan güvenlik önlemlerinin yanı sıra kurban satış ve kesim noktalarında insanları rahatlatan uygulamaların hayata geçirildiğini anlatan Şahin, vatandaşlara kurallara mutlak suretle uyma çağrısı yaptı.

Bayrampaşa'daki kurban pazarı ile kesim yeri gibi mekanların diğer ilçelerde de oluşturulduğuna dikkati çeken Şahin, şöyle konuştu:

"Kaymakamların başkanlığında kurban kesim komisyonlarımız var. Onların her biri her ilçede çok ciddi organizasyonlar yaparak vatandaşımızın hem hijyenik yerlerde kurban ibadetlerini yerine getirmeleri hem de satıcı çiftçilerimizin daha rahat ortamda insana yakışır mekanlarda yaşamalarını ve hayvanlarını barındırmalarına yönelik hazırlıklar yapıldı. Alınan tedbirler sayesinde İstanbul'da bu anlamada çok ciddi görüntü ve çevre kirliliği yok. Sadece kurbanlıkların satış yerleri için değil, kurban kesimine yönelik de tedbirler alınmıştır. İnsanların sakatlanmadan bu ibadetlerini yerlerine getirebilmeleri için de birçok yerde modern kesimhaneler oluşturuldu. İnsanlar, buralardan istifa edecekler. Benim temennim şudur; insanlar kendileri acele etmesinler. Modern, portatif kesimhaneler, İstanbul'da birçok noktada oluşturuldu. İnsanlar, bu işin ehline kurbanlarını kestirsinler. Bu hem kendi sağlıkları açısından hem de ibadetin nezih bir şekilde yapılması açısından önemlidir."

Muhabir: Adem Demir

Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşaİstanbul Valisi Vasip ŞahinKurban Satış NoktasıMega CenterTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Van'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
ERC Sözcüsü Dr. Schug: Arakan'da 3 günde 2 ila 3 bin arası Müslüman katledildi
ERC Sözcüsü Dr. Schug: Arakan'da 3 günde 2 ila 3 bin arası Müslüman katledildi
Bosna Hersek'teki 'Markale katliamı' kurbanları unutulmadı
Bosna Hersek'teki 'Markale katliamı' kurbanları unutulmadı
Şeyh Salah'ın gözaltı süresi yeniden uzatıldı
Şeyh Salah'ın gözaltı süresi yeniden uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Abbas'ı resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Abbas'ı resmi törenle karşıladı
Esed güçleri Doğu Guta'da çocukları vurdu
Esed güçleri Doğu Guta'da çocukları vurdu
'Hora Feneri' 156 yıldır gemilere ışık tutuyor
'Hora Feneri' 156 yıldır gemilere ışık tutuyor
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: Kurban keserken eziyet edenlere ceza verilecek
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: Kurban keserken eziyet edenlere ceza verilecek

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim