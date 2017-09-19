İstanbul'da okulların çevresinde denetim

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğünce kurulan Mobil Okul Timleri, eğitim ve öğretimin ilk gününde 110 okulda denetim yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim ve öğretim döneminin başlaması dolayısıyla okul çevrelerindeki denetimlere, 39 ilçeden Mobil Okul Timi, çocuk şube, narkotik, trafik, yunus ve önleyici hizmetlerden toplam 190 ekip ile 491 personel katıldı.

Saat 07.00 ile 15.00 arasında 110 okulda tedbir alınarak yapılan denetimlerde, 106 internet salonu, 27 oyun salonu, 49 kahvehane, 26 iddia bayi, 7 içkili yer, 54 büfe, 55 park, 360 okul servis aracı, 565 diğer araç ile 3 bin 613 kişi kontrol edildi.

Kontrollerde 2 oyun salonuna, 2 büfeye, 10 okul servis aracına, 60 diğer araca ve 6 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.

Aranan 8 kişinin gözaltına alındığı denetimlerde, 159 kaçak sigara ve 2 kilo 30 gram kaçak tütün ele geçirildi.

Muhabir: Hüseyin Bağış