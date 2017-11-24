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Jeep'ten sonbahar fırsatları

- Jeep, kasım ayı kampanyası kapsamında Renegade ve yeni Compass modellerinde sunduğu kredi fırsatlarıyla Jeep sahibi olmak isteyen otomobilseverlere uygun ödeme seçenekleri sunuyor

Jeep'ten sonbahar fırsatları

- Jeep, kasım ayı kampanyası kapsamında Renegade ve yeni Compass modellerinde sunduğu kredi fırsatlarıyla Jeep sahibi olmak isteyen otomobilseverlere uygun ödeme seçenekleri sunuyor

24 Kasım 2017 Cuma 09:51
Jeep'ten sonbahar fırsatları

İSTANBUL (AA) - Jeep, kasım ayı kampanyası kapsamında Renegade ve yeni Compass modellerinde sunduğu kredi fırsatlarıyla Jeep sahibi olmak isteyen otomobilseverlere uygun ödeme seçenekleri sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Jeep, hem Renegade hem de yeni Compass modeli için kasım ayına özel bir kampanya hayata geçiriyor.

Jeep Renegade Limited versiyonlarında geçerli olan kampanya kapsamında, Jeep sahibi olmak isteyen otomobilseverler için 40 bin TL'ye kadar 18 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor.

Öte yandan, Jeep'in kısa bir süre önce satışa sunulan, yeni Compass modelini tercih edecek SUV severler için ise 100 bin TL'ye kadar 12 aya varan vadeyle yüzde 1,19 faizli eşit ödemeli kredi kampanyası devreye alınıyor.


Anahtar Kelimeler:
JeepKasım Ayı Kampanyası
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