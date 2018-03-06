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Kahramanların yemini sosyal medyada

Jandarma Komando ile Jandarma ve Polis Özel Harekat Birliklerinin, yeni görev yerlerine intikal etmeden önce düzenlenen yemin törenindeki görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.

Kahramanların yemini sosyal medyada

Jandarma Komando ile Jandarma ve Polis Özel Harekat Birliklerinin, yeni görev yerlerine intikal etmeden önce düzenlenen yemin törenindeki görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.

06 Mart 2018 Salı 14:26
Kahramanların yemini sosyal medyada

ANKARA (AA) - Jandarma Komando ile Jandarma ve Polis Özel Harekat Birliklerinin, yeni görev yerlerine intikal etmeden önce düzenlenen yemin törenindeki görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.

Jandarma Komandolar, Jandarma ve Polis Özel Harekat Birlikleri,
Gaziantep Islahiye'de bulunan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezinde Komando Yemini ederek görev bölgelerine intikal ettiler. pic.twitter.com/cjOlyCixL8

— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) 6 Mart 2018

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Gaziantep Islahiye'deki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nde bulunan Jandarma Komandolar ile Jandarma ve Polis Özel Harekat Birliklerinin, 23 Şubat Cuma günkü yemin töreni yer aldı.

Görüntülerde, komandolar, göndere Türk bayrağı çekilmesinin ardından hep birlikte "komando" yeminini tekrarlıyor. Komandolar daha sonra yeni görev yerlerine intikal ediyor.

Görüntülerde, kahramanların şu sözlerle yemin ettikleri görülüyor:

"Korku nedir bilmeyiz, biz dağların erleri

Yuva yaptık göklere, baş döndüren yerlere.

Engel tanımaz, aşarız yüce engin dağları

El verir uzanırız mor, siyah bulutlara.

Ben Türk komandosuyum, düşmanı çelik pençemle ezerim.

Her yerde ben varım havada, karada, denizde.

Çatakta, batakta, Diyarbakır'da, Mardin'de,

El Bab'ta, Afrin'de, Münbiç'te,

Her zaman ve her yerde daima hazır komando."

Muhabir: Sertaç Bulur

Anahtar Kelimeler:
Jandarma KomandoKomando YeminiTürkiye
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