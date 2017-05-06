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06 Mayıs 2017 Cumartesi 07:48

Kahramanmaraş'ta dügün dönüşü kavga, 1 ölü 15 yaralı var

Kahramanmaraş'ta düğünden dönen iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan 51 yaşındaki Hacı Özdemir öldü, 15 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş'ta dügün dönüşü kavga, 1 ölü 15 yaralı var
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Kahramanmaraş'ta dügün dönüşü kavga, 1 ölü 15 yaralı var


Olay, gece saatlerinde Aksu Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı düğünden dönen iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Diğer aile bireylerinin de katılımıyle kısa sürede büyülen tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 16 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Polislerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanlar, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Hacı Özdemir, vücuduna aldığı bıçak darbeleri nedeniyle doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Özdemir'in cesedi otopsi için morga konulurken, acı haberi alıp hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Tedavileri süren yaralılardan 2'sinin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.
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