Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 679,680 ve 681 no’lu 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname,Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.Buna göre yeniden açılan gazeteler şunlar:Şuhut’un Sesi Gazetesi,Türkeli Gazetesi,Batman Gazetesi,Zafer Gazetesi,Hisar Gazetesi,Batman Çağdaş Gazetesi,İdil Haber Gazetesi,Prestij Haber gazetesi,Urfanatik Gazetesi,Kızıltepe’nin Sesi gazetesi.
Kapatılan bazı gazeteler yeniden açıldı
Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 679,680 ve 681 no’lu 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname,Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 679,680 ve 681 no’lu 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname,Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.Buna göre yeniden açılan gazeteler şunlar:Şuhut’un Sesi Gazetesi,Türkeli Gazetesi,Batman Gazetesi,Zafer Gazetesi,Hisar Gazetesi,Batman Çağdaş Gazetesi,İdil Haber Gazetesi,Prestij Haber gazetesi,Urfanatik Gazetesi,Kızıltepe’nin Sesi gazetesi.