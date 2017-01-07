Kapatılan bazı gazeteler yeniden açıldı

Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 679,680 ve 681 no’lu 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname,Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.Buna göre yeniden açılan gazeteler şunlar:Şuhut’un Sesi Gazetesi,Türkeli Gazetesi,Batman Gazetesi,Zafer Gazetesi,Hisar Gazetesi,Batman Çağdaş Gazetesi,İdil Haber Gazetesi,Prestij Haber gazetesi,Urfanatik Gazetesi,Kızıltepe’nin Sesi gazetesi.

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