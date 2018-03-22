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'Karagöz'ün ustası çocuklar için mesaide

Türk gölge oyunu Karagöz'e birçok yenilik kazandıran ve 38 yıllık sanat hayatında 20 binden fazla tasvir ortaya koyan Suat Veral, çocuklar için doğa-hayvan sevgisi temalı, kavga ve şiddetten uzak oyunları sahnelemeye hazırlanıyor.

'Karagöz'ün ustası çocuklar için mesaide

Türk gölge oyunu Karagöz'e birçok yenilik kazandıran ve 38 yıllık sanat hayatında 20 binden fazla tasvir ortaya koyan Suat Veral, çocuklar için doğa-hayvan sevgisi temalı, kavga ve şiddetten uzak oyunları sahnelemeye hazırlanıyor.

22 Mart 2018 Perşembe 11:57
'Karagöz'ün ustası çocuklar için mesaide

İZMİR (AA) - AHMET BAYRAM - Geleneksel Türk gölge oyununa 20 binden fazla tasvir, dev perdede bir metre boyundaki tasvirlerle oyun ve Türkiye'nin ilk kadın Karagöz ustası yetiştirmek gibi pek çok yenilik kazandıran Suat Veral, kavga ve şiddetten uzak, doğa ve hayvan sevgisi temalı oyunları izleyicilerle buluşturacak.

Ağabeyi Tevfik Veral'i örnek alarak Türk gölge oyunu Karagöz'e tasvir yapmaya başlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Veral, geçen süreçte kendini geliştirip, oyun yazdı ve oynattı.

Karagöz'ün bilinirliğini artırmak için çalışan Veral, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da çok sayıda temsile çıktı ayrıca tasarladığı 20 bini aşkın oyun tasvirinden seçmelerin yer aldığı sergiler açtı.

Türkiye'nin ilk kadın Karagöz ustasını da yetiştiren Veral, 38 yıla ulaşan sanat hayatında şimdi de Karagöz okulu ve müzesi açmanın hayalini kuruyor.

"Karagöz şimdi herkese bir şey hatırlatıyor"

12. İzmir Uluslararası Kukla Günleri'nin davetlisi olarak geldiği kentte AA muhabirine, ağabeyi Tevfik'in Veral'ın el vermesiyle 16 yaşında tasvir yaparak başladığı gölge oyununa hayatını adadığını söyledi.

Veral, gölge oyunu gibi sanatların çocuk eğitiminde önemli bir araç olduğuna dikkati çekti.

Günümüzde çizgi film ve internetin pek çok insanı etkilediğini aktaran Veral, şöyle konuştu:

"Teknoloji güzel ama sınır tanımıyor, insanların düşünceleri maalesef gitgide bizdeki benlikten uzaklaşıyor. Teknoloji etkisini göstermeye başladığında 'bu sanatlar, Karagöz unutuldu' dendi ama Karagöz şimdi herkese bir şey hatırlatıyor. Hikayelerimizi güncel tutuyoruz, mümkün olduğu kadar mesaj vermeye çalışıyoruz. İnsanı sorgulatabilecek noktaya geldi. Daha yapacak çok projem var. Karagöz'ün çocuklara daha fazla tesir edeceği, kavga ve şiddetten uzak oyunlar üzerinde çalışıyorum. Doğa ve hayvan sevgisi temalı oyunlar yazıyorum. İstanbul'da bir Karagöz müzesi okulu açmayı hayal ediyorum."

Anahtar Kelimeler:
Gölge OyunuHayali Suat VeralIzmirKaragözYaşam
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