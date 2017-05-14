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14 Mayıs 2017 Pazar 17:42

Kargo gemisi yan yattı, çok sayıda yaralı var

Bandırma'da bir kargo gemisi, yükleme yapıldığı sırada yan yattı. Denizde facianın eşiğinden dönüldü. Çok sayıda yaralı var..

Kargo gemisi yan yattı, çok sayıda yaralı var
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Kargo gemisi yan yattı, çok sayıda yaralı var

Marmara Denizi'nde facianın eşiğinden dönüldü. Balıkesir'in Bandırma İlçesi’ndeki Çelebi Limanı’nda, genel kargo gemisi, hatalı yükleme nedeniyle yan yattı. Geminin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

İzmir Aliağa Limanı’ndan, Bandırma Çelebi Limanı’na boş konteyner almaya gelen 70 metre uzunluğunda 13 metre genişliğinde 1998 grostonluk 'Ali Ağa' isimli genel kargo gemisi, iddiaya göre hatalı yükleme yapıldığı için yan yattı. Liman işletmesinin müdahale ettiği geminin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Olay sırasında, gemi mürettebatı ve liman görevlileri olmak üzere toplam 12 kişi hafif yaralandı. Bunlardan 10 kişi ayakta tedavi edilirken, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı, ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

 
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